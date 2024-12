Romiti, Mariani e i pali salvano la Massese. A Cenaia un pareggio sofferto ma prezioso

CENAIA

1

MASSESE

1

CENAIA 1969: Baglini, Rossi, Solimano, Remorini (30’ st Puccini), Signorini, Puleo, Papini (30’ st Goretti), Quilici, Canessa (20’ st Ferretti), Neri, Apolloni (20’ st Marcon). All. Sena.

MASSESE 1919: Mariani, Bossini (13’ st Favret), Quilici, Cecilia (24’ st Brizzi), Andrei, Romiti, Bertipagani, Costanzo, Buffa, Anich, Bartolomei (23’ st Vignali). All. Pisciotta.

Arbitro: Foresi di Livorno.

Marcatori: al 20’ pt Rossi (C), 42’ pt Romiti (M).

CENAIA – La Massese riesce a tornare dalla trasferta in terra pisana con un pareggio che, visto l’andamento della partita, è un risultato più che buono. Infatti sul piano del gioco e delle occasioni da gol il Cenaia è stata superiore mentre la compagine di Pisciotta ha dovuto per lunghi tratti di partita difendersi affidandosi alle ripartenze. A fine partita da parte della squadra locale non solo c’è stato il rammarico per una vittoria mancata ma anche la rabbia per alcune decisioni arbitrali. Da annotare che l’arbitro designato è stato sostituito nella mattinata. La squadra di casa ha reclamato ben tre rigori.

Il Cenaia parte forte, fa capire di volere la vittoria, conduce la danza e al 20’ si porta in vantaggio con Rossi che va via sulla fascia destra e con gran tiro batte Mariani. La squadra di Sena insiste ma la conclusione di Neri al 24’ colpisce la traversa. Ancora traversa per il Cenaia al 29’ con la palla che rimbalza sulla linea di porta e Canessa che incredibilmente la spedisce sul fondo. I bianconeri apuani si fanno vivi dalle parti di Baglini al 35’ con un tiro da fuori area di Anich che va di poco sul fondo. Al 42’ arriva il pareggio della Massese a seguito di una punizione dal limite ribattuta dalla barriera e di una nuova conclusione di Romiti che colpisce l’interno del palo e termina alle spalle di Baglini.

Nella ripresa riprende il pressing dei pisani con il portiere Mariani che para l’impossibile. La squadra apuana pensa a difendersi ma non disdegna sortite affidandosi alle veloci ripartenze dei suoi avanti. Nella fase finale della partita i bianconeri vanno vicini al gol con Buffa ma il difensore del Cenaia Puleo in recupero sventa il pericolo.

Pietro Mattonai