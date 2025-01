Ronda, la carica degli 800. Al via anche la Nazionale

La Nazionale italiana di trail corto e lungo ha scelto i percorsi di Ronda Ghibellina Trail come location per il primo raduno della stagione in previsione del campionato mondiale che si terrà dal 25 al 28 settembre a Canfranc-Pirineos, in Spagna. A meno di un mese dalla 15esima edizione dell’evento di Castiglion Fiorentino, in programma domenica 26 gennaio, la Fidal ha ufficializzato il ritiro per una selezione di dieci atleti, i quali avranno modo di effettuare un test – seppur indicativo – sulla propria condizione fisica, confrontarsi con i tecnici e valutare i programmi gara e i piani di avvicinamento al grande obiettivo di fine settembre.

I top runner impegnati nella Ronda Ghibellina saranno Gianluca Ghiano, Luca Del Pero, Daniel Pattis, Cristian Minoggio, Andreas Reiterer, Riccardo Montani e, fra le donne, Cecilia Basso, Martina Chialvo, Camilla Magliano e Martina Cumerlato. Ciascun atleta deciderà la distanza da percorrere. Ad oggi si contano già più di 800 iscritti, tra gare competitive e camminate.

"Il territorio toscano è ideale per un raduno invernale, sarebbe impensabile allenarsi sulle Alpi a gennaio" spiega Fulvio Massa, tecnico federale di riferimento per il trail, che guiderà la trasferta assieme a Paolo Germanetto, responsabile Fidal del settore Trail e Corsa in Montagna. "Sono venuto altre volte a Castiglion Fiorentino e come Fidal riconosciamo la Ronda come un’organizzazione seria e capace" tiene a precisare Massa.

Nell’ottica di un training camp dall’atmosfera conviviale, verranno create delle opportunità di incontro fra gli azzurri del trail e i runner amatoriali che sono iscritti a Ronda Ghibellina. Il programma dell’edizione 2025 prevede quattro "Ronde", concentrate nell’arco della sola giornata di domenica 26: Minima (14k, 700d+); Assassina (25k, 1300d+); Ghibellina (45k, 2300d+); Ghibellina Plus (67, 3700d+). Solo quest’ultima è inedita, o, meglio, è una versione rinnovata – più breve e più veloce - della precedente Plus; le restanti si assestano sui percorsi storici. Confermate poi le due camminate: la Marcia Ardita che percorre quasi tutto l’anello ghibellino e la più abbordabile Marcia delle Fonti.