Rondelli e Csl si salutano. Naldi, è Bracali il nuovo ds

Una nuova stagione si intravede ufficialmente già all’orizzonte, anche se il ritorno in campo non avverrà prima di tre mesi. E’ quindi tempo di rinforzarsi, per pianificare già da adesso la prossima annata. In Prima Categoria è il Csl Prato Social Club il più attivo: notizia fresca di ieri, Sebastian Rondelli (foto) non è più l’allenatore. In attesa di conoscere chi siederà in panchina, c’è il nome del nuovo ds: Marco Capaccioli. Scendendo invece in Seconda Categoria, è la Polisportiva Naldi neopromossa ad annunciare una serie di novità. Cominciando dal nuovo direttore Alfredo Bracali, al quale verrà chiesto di allestire una rosa competitiva partendo da una base già collaudata. Massimo Degl’Innocenti e Giovanni Poggi saranno i nuovi team manager, con Michele Pacetti nel ruolo di dirigente accompagnatore. Nel Chiesanuova occhio al bomber Stefano Viti: nonostante avesse debuttato la scorsa estate come dirigente, il quarantaquattrenne di Montemurlo ha nuovamente indossato gli scarpini a stagione in corso ed è riuscito a dare il suo contributo. Continuerà a giocare? Chiusura con il Prato Nord: dopo un campionato come questo, difficile che la società non confermi Di Grandi. Ma il club può ancora sognare la promozione: dopo aver superato l’Olimpic Sarteano nel primo turno degli spareggi regionali, Miele e soci guardano alle ultimissime partite stagionali. Che possono valere il salto in Prima Categoria.

Giovanni Fiorentino