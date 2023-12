Rossoblù in campo alle 15 contro la formazione di Bonuccelli. Calori cerca l’impresa con il Grosseto grandi firme. Sono almeno sette gli assenti in casa Montevarchi

L’ultima sfida dell’anno solare, segnato da una dolorosa retrocessione dalla Lega Pro e da una prima parte del torneo di serie D a corrente alternata, porta il Montevarchi al Carlo Zecchini di Grosseto per la sfida con i torelli di Bonuccelli e del direttore generale Vetrini. Un confronto di campanile che, sulla carta, vede i biancorossi maremmani largamente favoriti dal pronostico ma – parole del tecnico dell’Aquila Simone Calori – "in gare del genere si ha tutto da guadagnare e le motivazioni per giocare una partita memorabile non mancano di certo". Nel match che chiude l’andata gli aquilotti dovranno vedersela, infatti, con una delle grandi favorite per la promozione, dall’organico sontuoso e rinforzato anche dall’arrivo in difesa dal Gelbison dell’esperto Francesco Russo. Tra i valdarnesi non ci saranno lo squalificato Keqi, e gli infortunati Borgarello, Messini, Conti e Pardera, senza dimenticare i lungodegenti Nannini e Casagni. Si prevede un assetto analogo per le due squadra che si disporranno con il 3-4-3. Tenendo conto delle quote obbligatorie è possibile una staffetta in porta con il ritorno di Spurio.

COSÌ IN CAMPO (ORE 15)

GROSSETO 1912 (3-4-3): Raffaelli; Aprili, Schiaroli, Saio; Grasso, Sabelli, Bensaja, Arcuri; Riccobono, Marzierli, Rinaldini.

All. Bonuccelli.

(3-4-3): Spurio; Lischi, Francalanci, Quaresima; Virgillito, Bontempi, Muscas, Ciofi; Boiga, Priore, Rufini. All. Calori. ARBITRO: Testoni di Ciampino. Assistenti: Bruno/Bologna.

Giustino Bonci