Rugby: Coppa Italia. Diavoli: pari a Padova È festa qualificazione per entrambi i club

Petrarca Padova

24

Valorugby Emilia

24

PETRARCA: Donato, Scagnolari, De Masi, Destro (75’ Broggin), De Santis (70’ Coppo), Tebaldi, Jimenez, Trotta (cap.), Casolari, Minozzi (55’ Goldin), Elias, Bonfiglio (55’ Marchetti), Bizzotto (56’ D’Amico), Guerra (55’ Montilla), De Sarro (56’ Fioriti). All.: Jimenez.

VALORUGBY: Pescetto; Pagnani, Resino, Bertaccini (cap., 56’ Tavuyara), D.Schiabel; Renton (73’ Farolini), Cuoghi (65’ Gherardi); Ruaro (65’ Mussini), Esposito, Paolucci; Du Preez (40’ Schinchirimini), Pisicchio; Rossi (50’ Pavesi), Cruz (61’ Silva), Rimpelli Dan. (61’ Mazzanti). All.: Violi.

Marcatori: 4’ meta Donato tr Donato, 10’ meta Esposito tr Pescetto, 15’ meta Resino tr Pescetto, 35’ cp Pescetto, 39’ cp Donato; 45’ meta tecnica Valorugby, 52’ meta Destro tr Donato, 60’ meta Montlla tr Donato.

Petrarca in formazione da battaglia; Valorugby in un disegno più leggero con otto U23, compresi i “ragazzini” reggiani (classe 2005) Mussini e Gherardi. È la penultima giornata di Coppa Italia. Il tabellone si muove subito: meta del padovano Donato al 4’, meta di Esposito al 9’, meta di Santiago Resino (foto) al 15’ su intercetto di Schiabel. Nella ripresa Valorugby in fuga con una meta tecnica ma il Petrarca riagguanta i Diavoli con una meta dei trequarti e una del pack. Al 60’ è 24-24 e il punteggio non muta più. Il pari significa per entrambe qualificazione alle semifinali; salvo sorprese però i padovani supereranno i Diavoli all’ultima giornata, quando il Valorugby riposerà e questo significherà per Cruz & C. una terribile semifinale a Rovigo, in marzo.

Marco Ballabeni