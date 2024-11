Rush finale. Punti pesanti nei derby di Eccellenza

Ultimo mese di gare per il calcio dilettanti che entra (ore 14.30) nel rush finale dell’andata. Punti pesanti in palio nel doppio derby d’Eccellenza: ritorna il classico fra Rolo e Arcetana impegnate a tenersi lontane dalla zona play-out. Nei biancoverdi rientra da squalifica il difensore Pacella, mentre il Rolo non potrà contare sull’esterno Erricchiello. Seconda domenica stagionale con due gare al "Torelli" che ospita Sporting Scandiano-Brescello Piccardo e a seguire il big-match di Seconda categoria Fellegara-Celtic Cavriago. Delicata trasferta per il Fabbrico impegnato dal Colorno che potrà schierare in attacco il neo-acquisto Conte svincolato proprio dai reggiani. Inedita trasferta piacentina per la Vianese al cospetto del Gotico Garibaldina, mentre la Correggese rinnova i precedenti col Real Formigine degli ex di turno Federico Davoli, regista e per diversi anni capitano dei biancorossi e del bomber Alessandro Napoli. Si ritrovano a distanza di diversi anni Bagnolese e Bibbiano/San Polo in un testacoda del girone A di Promozione: i rossoblù cercano lo sgambetto e inseguono il primo hurrà casalingo in campionato. Big-match d’alta quota per il Montecchio a caccia di riscatto nella tana della Pontenurese. Duello fra matricole per il Casalgrande che attende il Montombraro capace di aggiudicarsi lo sprint nel girone D di Prima categoria; grande ex di turno il bomber Veronesi, capocannoniere con ben 34 sigilli per i modenesi. Promette gol ed emozioni lo scontro fra un Baiso/Secchia in palla e la quadrata Sanmichelese, terza forza del girone B. Esame di laurea per la Rubierese nella vicina Campogalliano contro la vice-capolista. Per uscire dalla crisi di risultati, la FalkGalileo dovrà domare gli Original Celtic Bhoys del mediano ex di turno Pagano. Serve una tripla per Povigliese-Guastalla coi giallorossi decisi a risalire la china. Ancora a secco di hurrà e dopo essere stato protagonista degli ultimi tre campionati, il Santos 1948 sogna il colpo contro la capolista Novellara che condivide lo scettro del girone D di Seconda con la Virtus Mandrio. In Terza fari puntati sul derby Gatta-Vetto coi gialloverdi ospiti finora troppo altalenanti.

Eccellenza

Colorno (9)-Fabbrico (8); Gotico Garibaldina (13)-Vianese (21); Real Formigine (8)-Correggese (24); Rolo (14)-Arcetana (15); Sporting Scandiano (10)-Brescello Piccardo (20).

Promozione

Girone A: Bagnolese (11)-Bibbiano/San Polo (24); Bobbiese (19)-Masone (11); Carpaneto (10)-Luzzara (18); Pontenurese (20)-Montecchio (19); Sannazzarese (11)-Boretto (15); Vezzano (17)-Sorbolo Biancazzurra (13). Girone B: Baiso/Secchia (18)-Sanmichelese (24); Casalgrande (18)-Montombraro (8); Fiorano (9)-Castellarano (25); Riese (20)-Virtus Camposanto (12).

Prima categoria

Girone B: Atletico Bibbiano Canossa (14)-Real Sala Baganza (5); Fognano (9)-Barcaccia (5); Terre Alte Berceto (11)-Quattro Castella (13).

Girone C: Boca Barco (13)-Solierese (16); Campeginese (9)-Atletic Progetto Montagna (3); Campogalliano (22)-Rubierese (19); Original Celtic Bhoys (6)-FalkGalileo (14); Povigliese (12)-Guastalla (19); Virtus Libertas (16)-Viadana (12); Virtus Correggio (24)-Daino S.Croce (10) sul centrale del "Borelli".

Seconda categoria

Girone D: Fc 70 (7)-Saxum United (15); Reggio Calcio (3)-Rapid Viadana (11); Reggiolo (13)-San Faustino (16); S.Prospero Correggio (17)-Rubiera (11); Santos 1948 (4)-Novellara (20); Virtus Mandrio (20)-S.Ilario (14). Girone E: Cerredolese (14)-Boiardo Maer (11); Consolata (7)-Roteglia (8); Eagles Ancora (0)-Puianello (3); Fellegara (18)-Celtic Cavriago (21) ore 17; Montecavolo (13)-Casalgrandese (13); Real Casina (15)-Carpineti (14).

Terza categoria

Cadelbosco (16)-Fogliano (9); Cavriago (21)-Coviolo (8); Collagna (9)-Amici di Davide (13); Felina (11)-Sporting Tre Croci (14); Gatta (19)-Vetto (12); Invicta Gavasseto (9)-Plaza Montecchio (11); Ramiseto/Ligonchio (8)-Rivalta (11).