Russi-Faenza nell’anticipo

Il campionato di Eccellenza propone per questo weekend le gare della quarta giornata di andata. Domani alle 15, si giocano due anticipi, Russi-Faenza e Castenaso-Mezzolara. Domenica, alle 15.30, le altre gare.

Russi-Faenza. Il derby del ‘Bucci’ mette di fronte due squadre che hanno iniziato la stagione col freno a mano. I falchetti, dopo due ko consecutivi con Medicina e Gambettola, hanno rotto il ghiaccio domenica scorsa, pareggiando a reti bianche a Novafeltria. I manfredi invece, tornati in Eccellenza dopo 5 stagioni, stanno pagando il salto di categoria essendo l’unica squadra ancora ferma al palo. Mister Cavina dovrà rinunciare allo squalificato Zani. Negli ultimi 20 anni le due rivali hanno dato vita a 10 accesissimi derby. Il bilancio parla di 4 vittorie del Russi, 4 pareggi e 2 vittorie del Faenza.

Solarolo-Pietracuta. È di fatto il big match di giornata. All’Arboscelli è di scena la nuova capolista, in vetta a sorpresa, a punteggio pieno dopo il vittorioso recupero di mercoledì in trasferta contro il Tropical Coriano. I padroni di casa, guidati da mister Assirelli, stanno recitando il ruolo di matricola terribile, avendo vinto due volte in trasferta a Novafeltria e Minerbio, oltre al pareggio interno contro il Medicina. Fra i padroni di casa è squalificato l’attaccante Rimini, 13 reti lo scorso anno in Promozione e già 2 quest’anno. Sanpaimola-Gambettola. Il pareggio con la Reno e il colpo corsaro a Faenza, hanno rivitalizzato la formazione di San Patrizio, che aveva cominciato col ko di Forlì sul campo della Cava Ronco. Al ‘Buscaroli’ di Conselice, forte delle ‘stelle’ De Quieroz, Bonandi, Peluso e Gadda, è in arrivo la pretendente forse n.1 alla promozione, reduce dal mezzo passo falso interno col Sant’Agostino, ma già l’unica fra le 18 del girone B a non aver ancora subito reti.

Tropical Coriano-Massa Lombarda. Nel posticipo delle 16.30 sul sintetico del ‘Brigo’ di Morciano, i bianconeri proveranno a rompere il ghiaccio dopo due pareggi di fila (Castenaso e Osteria Grande) e il ko casalingo contro la Sampierana. La tradizione degli scontri diretti (3 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte) è leggermente favorevole. Osteria Grande-Reno. Quella della formazione di Sant’Alberto è stata una partenza in folle, visti i 2 ko interni contro Sant’Agostino e Castenaso. Nel mezzo c’è stato l’1-1 esterno col Sanpaimola. Servirebbe un exploit, anche se la matricola felsinea punterà dritto al bersaglio grosso, dopo aver bloccato sul pareggio Mezzolara e Massa Lombarda, e dopo aver perso di misura, domenica scorsa, a Forlì col Cava Ronco. Le altre gare: Medicina-Vis Novafeltria, Sant’Agostino-Cava Ronco, Sampierana-Granamica.