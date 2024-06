Russo è un giocatore del Livorno. Colpo grosso dello Scandicci:. Leonardo Saccardi torna a ‘casa’

Settimana movimentata con in primo piano tante novità di mercato. L’attaccante Federico Russo, che nella stagione 2021-22 con i suoi 20 gol contribuì in maniera fondamentale alla storica promozione in Serie C del San Donato Tavarnelle è un giocatore del Livorno. In casa del Signa 1914 come avevamo anticipato, sono confermate le tre uscite: Tempestini che giocherà con lo Zenith Prato, mentre Cellai è dato per certo al Tau Calcio, Diegoli deve ancora definire la squadra.

Colpo grosso dello Scandicci. La società del presidente Rorandelli ha riportato a casa l’attaccante Saccardi (1998), una bandiera che torna con i Blues dopo una parentesi col Poggibonsi. Inoltre, il diesse Davitti dovrebbe acquisire i diritti sportivi del giovane attaccante della Lastrigiana, Samuel Grottelli classe 2007, che nelle ultime due stagioni in 35 presenze ha segnato 55 gol. Si muove anche la Lastrigiana che dopo aver confermato gran parte dello zoccolo duro, ha inserito tre pedine: Canali (99) difensore ex Sestese, Mosti Falconi (00) attaccante ex Montespertoli e il centrocampista Martini (98), centrocampista ex Casalguidi. Non vestiranno più la maglia biancorossa, Del Pela che andrà allo Scandicci, Piccione (01) e il difensore Chiavacci (97).

Alla Sinalunghese è tornato Redi ed è arrivato Tacchini (03) ex Montevarchi e Castiglionese. Invece, all’Asta dopo l’uscita di Curcio e Anselmi via anche l’attaccante Fontani. La neopromossa Viareggio sarebbe in dirittura d’arrivo per Ciravegna (02) dello Zenith Prato. La Rufina avrebbe messo a segno tre acquisti: il centrocampista Fioravanti, (01), il difensore Giannelli (93) entrambi provenienti dal Pontassieve e l’attaccante Minischetti (03) ex Rondinella. Infine, l’allenatore fiorentino Gabriele Gardellin lascia il Firenze Ovest e andrà a fare il vice al tecnico fiorentino Daniele Buzzegoli riconfermato alla squadra Primavera del Como.

Giovanni Puleri