Sabato all’Arena Garibaldi. Carrarese, vietati errori contro la Reggiana. Coppolaro e Cerri in forse

Non ha ancora fatto punti in questo mese di settembre la Carrarese che proverà domenica ad infrangere in extremis questo “tabù“ contro la Reggiana. La formazione granata, così come quella apuana, è reduce da tre turni avari di soddisfazione. Sabato scorso il team del mister William Viali ha impattato in casa con la Salernitana (0-0) in un match dove il migliore in campo è risultato il suo portiere. Nella gara precedente, giocata sempre al “Città del Tricolore“, era arrivata la cocente sconfitta col Sudtirol (3-1) che aveva fatto seguito al ko di misura (2-1) patito a Pisa contro l’attuale capolista.

Se la Carrarese non se la passa bene, insomma, anche la Reggiana ha i suoi problemi. I granata, però, possono contare su 8 punti in classifica frutto di una partenza importante caratterizzata dai successi su Sampdoria e Brescia e dal pari col Mantova. Va messo nel conto che i reggiani in queste prime 6 giornate di campionato hanno avuto il vantaggio di giocarne 4 in casa e solo 2 in trasferta. L’esatto contrario di quanto è accaduto alla Carrarese. Il team di Antonio Calabro anche ieri si è allenato di mattina al centro sportivo di Montignoso. La seduta è terminata con una partitella finale alla quale non hanno partecipato Coppolaro e Cerri che hanno svolto un lavoro personalizzato. Le condizioni dei due giocatori andranno monitorate nelle prossime ore. Per oggi è previsto un doppio appuntamento.

In casa Reggiana, invece, si punta al recupero di Lucchesi, rimasto in tribuna nelle ultime due uscite, mentre è ancora ai box Sampirisi che dovrebbe tornare soltanto dopo la sosta. Marras e Girma sono alla ricerca della miglior condizione con l’obiettivo di potersi ritagliare maggiore spazio domenica a Pisa. Per la trasferta all’Arena Garibaldi è decollata la prevendita del settore ospiti che in questi primi giorni è arrivata a circa 300 biglietti venduti. Al momento, invece, sono circa un migliaio i tifosi carrarini che hanno assicurato la loro presenza. Questa di domenica dovrebbe essere l’ultima gara interna disputata lontano dallo stadio dei Marmi per la squadra azzurra che, se verranno rispettate le tempistiche riguardanti i lavori di ristrutturazione indicate dal comune, potrà tornare nella sua casa nel match contro il Mantova in programma dopo la sosta in data ancora da definire (il 19 o 20 ottobre).