Sagginale e Folgor Calenzano, recuperi vincenti

Nel Girone D della Prima Categoria sono andati in scena due recuperi importanti. La Folgor Calenzano ha espugnato con il punteggio di 2-1 il campo della Virtus Rifredi e ha così rafforzato il secondo posto in classifica. Nel primo tempo la squadra allenata da Michele Batistoni si è portata in vantaggio con una rete realizzata da Bah, ma è stata poi raggiunta da un gol segnato da Veracini. Nella ripresa la compagine calenzanese è tornata avanti grazie a Giuntini e ha conquistato i tre punti in palio.

Sul campo neutro di Ronta si è invece giocata la sfida tra Sagginale e San Godenzo. Si è imposta la squadra allenata da Carlo D’Onofrio con il punteggio di 3-2. Nel primo tempo i biancorossi si sono portati avanti di due gol: all’8’ un tiro-cross di Dreoni dopo uno schema su punizione si è insaccato nonostante il tentativo di salvataggio di Mattia Calabrese; al 20’ ha raddoppiato Ermini direttamente su calcio di punizione. In apertura di ripresa gli ospiti sono riusciti a reagire e hanno raggiunto il pareggio con una doppietta messa a segno da Camara (47’ su calcio di rigore e 51’ con un bel rasoterra). Al 61’ una punizione di Ermini è stata corretta da Andrea Paoli e ha dato il successo al Sagginale.