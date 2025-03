La Samb batte il Chieti e resta salda in vetta

Nel primo tempo la Samb gestisce il gioco ma va al tiro solo con Paolini da 35 metri, mentre Vutahj ci prova dal limite per il Chieti senza inquadrare lo specchio. Al 42', la Samb recupera palla sulla trequarti e Kerjota può entrare in area: il suo sinistro è deviato da Mercorelli. Dopo un primo tempo povero di emozioni, al 1' della ripresa Toure recupera palla e Kerjota si accende: doppio dribbling, ingresso in area e assist per Eusepi che di tacco insacca il vantaggio rossoblù. Il Chieti risponde con Casciano, il cui tiro termina abbondantemente fuori bersaglio. La Samb non soffre affatto e al 35' raddoppia: bellissima apertura di Guadalupi, stop eccellente di D'Eramo che entra in area e di tacco serve la sovrapposizione di Paolini che mette dentro rasoterra per Kerjota, il cui tap-in vale i l 2 a 0. al 42', Eusepi si divora il 3 a 0 sparando alto di sinistro l'ottimo assist di Guadalupi.

Il tabellino

SAMB 2 – CHIETI 0

SAMB (4-2-3-1): Orsini; Chiatante, Zini, Pezzola, Paolini; Toure, Guadalupi; Kerjota (42's.t. Lulli), Eusepi (44's.t. Sbaffo), Battista (33's.t. D'Eramo); Moretti (48's.t. Fabbrini). A disp.: Semprini, Orfano, Baldassi, Bouah, Tataranni. All.: Palladini CHIETI (3-5-2): Mercorelli; Caiazza (19's.t. Tourè), Donsah, Salto Lomba; Oddo (10's.t. Traini), Grandis (10's.t. Di Paoloantonio), Forgione (33's.t. Arioli), Casciano (27's.t. Cordova), Guerriero; Vuthaj, Ceccarelli. A disp.: Servalli, Carrozzo, Marsili, Conti. All.: Amaolo. Reti: 1's.t. Eusepi, 35's.t. Kerjota

Arbitro: Francesco Aloise di Voghera (Paolo Camilli di Roma 1 e Yassine El Hamdou di Novi ligure)

Note: 10.034 spettatori, di cui 1300 da Chieti. Ammoniti: 32' Grandis, 18's.t. Kerjota. Angoli 8-4. Recupero 0', 5'