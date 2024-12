Samb, Fabbrini sugli allori:: "Mi sento parte del team"

Contro il Teramo è stata la domenica di Diego Fabbrini. Dopo giornate impiegato a spizzichi e bocconi e un infortunio, il numero 10 della Samb ha avuto la sua occasione dal primo minuto con il Teramo sfruttandola in pieno. Non disputava una gara da titolare dallo scorso 7 aprile contro L’Aquila. "E’ andata bene – dice Fabbrini ai microfoni di Vera Tv nel corso della trasmissione A Ritmo di Samb – e sono molto contento perché è andata bene ed abbiamo vinto. E’ stata veramente una bella domenica. Son un professionista e cerco di fare e dare sempre il mio meglio. Per quanto riguarda l’utilizzo o il minutaggio in campo lo decide mister Palladini. Il mio obiettivo è quello di farmi trovare pronto e dare il massimo quando ne ho l’opportunità. Mi sento di fare parte di questa Samb. Sto bene con tutti e ci divertiamo". Fabbrini, poi, parla della differenza tra la Samb di oggi e quella dello scorso campionato. "Sono arrivato in rossoblù a fine gennaio. Allora abbiamo accusato un calo fisico e le cose non sono poi girate per il verso giusto. Oggi invece va tutto molto bene e dobbiamo continuare così. C’è ancora parecchia strada da fare e tante partite da giocare. Ma sicuramente è meglio stare a più sei che a meno sei. San Benedetto non è una piazza da serie D – conclude Fabbrini – e stiamo cercando di uscire fuori da questa categoria per poi progredire ancora".

Intanto in casa Termoli si continua a navigare a vista, ma allo stesso tempo sale sempre più la percentuale che il match di domenica prossima sia a grosso rischio. Eloquenti le parole del diggi e diesse Clemente Santonastaso ai media locali. "Abbiamo staccato la spina. Siamo completamente fermi. La macchina organizzativa e tecnica – dice – si è fermata. Non abbiamo fatto partire l’iter burocratico per la partita, inclusa la prevendita dei biglietti". Ed inoltre. "Sette calciatori hanno già rescisso, altri due lo faranno entro oggi (ieri, ndr). E non è finita. Quanti ne sono rimasti al momento? Una decina. L’eventualità che giochi la formazione Juniores? La escludo, Montaquila gestisce anche quella". Si parla anche di una cordata locale pronta a subentrare alla proprietà ma per il momento si tratta solo di voci. La Samb, in ogni caso, dovrà partire per il Molise. Domenica si presenterà al Cannarsa con la terna arbitrale. Riconoscimento e poi, se davvero il Termoli non si presenterà, trascorsi 45 minuti, i rossoblù avranno partita vinta a tavolino.

Benedetto Marinangeli