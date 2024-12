Samb-Fermana: Palladini cerca la quinta vittoria consecutiva per la promozione in Serie C

Sarà la rifinitura di questa mattina a sciogliere gli ultimi dubbi ad Ottavio Palladini sulla formazione che domani affronterà la Fermana. L’obiettivo è sempre lo stesso e cioè continuare nella serie di vittorie consecutive. Dopo il poker calato a Termoli i rossoblù puntano al quinto successo di fila per provare ad allontanare ancora di più le dirette concorrenti alla promozione in Serie C o almeno mantenere inalterate le distanze.

La Fermana, però, non verrà a San Benedetto per vestire l’abito dell’agnello da sacrificare, ma nonostante una classifica deficitaria (i canarini sono al penultimo posto in classifica), l’undici di Bolzan farà di tutto per rendere difficile la vita alla capolista. Ma Eusepi e compagni non dovranno commettere l’errore di domenica scorsa e cioè non affrontare subito l’avversario con la dovuta determinazione. In settimana Palladini ha puntato molto sull’aspetto mentale e sul modo di affrontare il match, catechizzando a dovere i suoi ragazzi.

Per quanto riguarda invece l’aspetto squisitamente tecnico, tornano a disposizione dell’allenatore capitan Eusepi e Tommaso Orsini. Il ritorno in campo dell’estremo difensore del 2006, le conferme sulle corsie difensive di Zoboletti e Orfano, potrebbero permettere a Palladini di dare spazio a Moretti, autore del gol del pareggio a Termoli, per agire alle spalle di Eusepi con Battista e Kerjota sugli esterni. A meno che il tecnico non continui a dare fiducia a Lonardo che nella trasferta di Termoli ha accusato un passaggio a vuoto. Out Baldassi, Paolini e Pezzola con quest’ultimo che potrebbe anche andare in panchina.

Ventiduesima gara ufficiale tra Samb e Fermana considerando il campionato, le coppe ed anche una gara poi annullata dalla federazione per l’esclusione dei "canarini" per inadempienze finanziarie. Il bilancio complessivo è a favore dei rossoblù con 13 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Nei diciassette incontri in terra rivierasca (13 in C, 3 in D e 1 in Eccellenza), la Samb ha totalizzato 12 vittorie, 2 pareggi (entrambi con il risultato di 1-1) e 3 sconfitte, tutte terminate per 1-0 in favore della Fermana. La prima gara ufficiale tra le due squadre datata 3 gennaio 1932 (seconda divisione, 4° livello) vinta dalla Samb 3-0, fu annullata per l’esclusione dei "canarini" dal campionato per inadempienze finanziarie. Nell’ultimo precedente giocato il 7 novembre 2020 il derby finì 1-1. Al vantaggio canarino di Cognigni replicò Federico Angiulli.