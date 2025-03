Samb, Massi suona la carica: "Voglio il Riviera pieno"

"Bisogna riempire il Riviera. Vi aspetto tutti allo stadio". Questo l’appello lanciato dal presidente della Samb Vittorio Massi ai microfoni di Vera Tv nel corso della trasmissione A Ritmo di Samb. E ad oggi si è superata già quota 7.200 spettatori. "Siamo primi in classifica e ci giocheremo la nostra partita. Lo scorso anno -aggiunge il patron rossoblù- è andata male ed oggi contiamo di rifarci. Sono convinto che la Samb disputerà una grande partita e vincerà. Sono orgoglioso dell’affetto che il pubblico riversa a squadra e società. Prima del derby con l’Ancona al Ciarrocchi c’erano 1.200 persone a fare tifo nell’allenamento di rifinitura. Io non sono venuto perché mi sarei emozionato troppo. Ora bisogna riportare il club rossoblù dove più merita".

Domenica arriva il Chieti, quarto in classifica. "Sarà una grande partita. La Samb -è sempre Massi che parla- è formata da un grande gruppo, grandi professionisti che hanno la maglia rossoblù cucita addosso e sanno cosa vuole dire rispettare ciò che indossano". Il patron rossoblù guarda anche al futuro del club del Riviera delle Palme. "Non siamo degli sprovveduti -afferma- e l’abbiamo dimostrato. In campo abbiamo messo tante energie e vogliamo riportare la Samb dove più le compete. Finchè regge la salute, Massi vuole arrivare sempre più in alto. Ricevo quotidianamente numerose telefonate di persone che vogliono acquistare il club. Tutti vogliono la Samb, ma la tengo io. La serie D ha costi equiparati alla C per quanto riguarda contratti e contributi. Valutiamo tutto ed andremo avanti. Ci sarà, comunque, qualcuno che ci darà una mano".

L’obiettivo è anche quello di dotare la Samb di un centro sportivo all’avanguardia. "Ho parlato con il sindaco di Monsampolo Massimo Narcisi -spiega Massi- per il centro sportivo Orlando Marconi che si presta bene per la realizzazione di ciò che potrebbe fare comodo alla Samb. C’è poi sempre il Ciarrocchi di cui presenteremo il progetto di restyling corretto dopo le indicazioni del Comune ed è il top per il settore giovanile. Ed a breve firmeremo la convenzione per il Riviera. La nostra idea -conclude Massi- è quella di valorizzare lo stadio ed avere un grande centro sportivo a Monsampolo".

Intanto i tifosi della Samb potranno essere presenti al Banchelli di Senigallia. L’Osservatorio ha infatti dato semaforo verde alla loro presenza. Questo pomeriggio classico test in famiglia al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli.

Benedetto Marinangeli