Samb, momento delicato. Il presidente torna in campo

Dopo quasi una intera settimana di assenza, il presidente Vittorio Massi, che per motivi personali non aveva neppure potuto seguire la squadra a Tivoli nella trasferta di domenica scorsa, ieri, è tornato a presenziare agli allenamenti dei suoi ragazzi al Samba Village.

La presenza del patron in questo momento è sicuramente fondamentale. La sua Samb, che in meno di due mesi ha dilapidato un vantaggio di 5 punti cedendo il primo posto al Campobasso, domenica si troverà davanti a uno snodo importante della stagione. E’ vero che il campionato è ancora lungo e che è solo all’inizio del girone di ritorno ma, con l’Avezzano, la squadra di Lauro si gioca pure il primo dei confronti diretti in programma.

La Samb non deve solo vincere per gettarsi alle spalle il momento delicato, provare a rosicchiare punti sulla capolista Campobasso, ora a più 5 punti, ma anche per tenere a distanza altre concorrenti. L’Avezzano, oggi, è sullo stesso gradino della Samb, il secondo in graduatoria, dove sosta anche L’Aquila, a 35 punti. L’Aquila fa visita al Real Monterotondo, dove proprio domenica scorsa l’Avezzano è riuscito a mettere a segno ben sei gol. Sulla carta, visto anche il distacco fra le due formazioni (il Real Monterotondo è in piena zona playout con soli 17 punti), quindi, non dovrebbe trovare grossi ostacoli a rimanere aggrappata al secondo posto. L’Avezzano ci crede e vorrà battere la Samb per lasciarsela alle spalle. Lo stesso vuole e deve fare la Samb.

Con una sconfitta la squadra di Lauro, ma anche in caso di pareggio, rischia di cedere altre posizioni in classifica. Anche la Vigor Senigallia è lì, ad appena due punti sotto Samb, Avezzano e L’Aquila e domenica fa visita alla Matese fanalino di coda del girone. Insomma il confronto diretto di domenica fra Samb e Avezzano sa quasi di finale, vincerlo per i rossoblù significherebbe rimanere in scia, dare un segnale importante alle dirette avversarie, perderlo rimetterebbe in discussione tutto. Ecco perché la presenza di Vittorio Massi di ieri al Samba Village assume ancor più importanza. La Samb ci crede, ha tutte le carte in regola per battere l’Avezzano, ma se non ci riuscisse la società una decisione dovrà pur prenderla, dopo che a dicembre si era deciso di puntare sul mercato e andare avanti con Lauro.

Ecco, proprio Lauro ha i suoi dubbi da sciogliere dopo la squalifica di tre giornate rimediata da Bontà, per la testata rifilata a un avversario a Tivoli. A proposito, la società, ieri, in mattinata, ha presentato ricorso alla Corte di appello sportiva, chiedendo la riduzione di un turno. Dunque, senza Bontà a centrocampo, Lauro dovrebbe schierare l’under 2005 Tourè e a completare il reparto ci dovrebbero essere Arrigoni e uno tra Scimia e Barberini, rinunciando al 2003 Pietropaolo. Così, per la regola degli under, tra i pali dovrebbe tornare il 2003 Coco. In alternativa, potrebbe riproporre Grillo (2007) tra i pali e confermare Pietropaolo a centrocampo con i due over.

s. v.