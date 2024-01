Samb, ora testa a Tivoli: "Siamo più forti di prima"

"Eravamo una buonissima squadra prima, lo siamo ancora più ora, abbiamo tutte le carte in regola per essere protagonisti fino alla fine, con i nuovi innesti la rosa guadagna in personalità e caratteristiche, se avevamo fatto un ottimo campionato prima, al di là dell’ultimo mese di dicembre, abbiamo delle certezze in più ora, abbiamo ripreso entusiasmo, la rosa è completa". Con l’ultimo acquisto, quello di Diego Fabbrini, che ha già sostenuto il primo allenamento giovedì ed è pronto ad entrare in campo sin da subito, domani, a Tivoli, la Samb chiude così il mercato e si concentra sull’imminente prossimo turno. A fare il punto della situazione è stato proprio il ds Stefano De Angelis che, fatta eccezione per il caso Giampaolo che ha dato forfait all’ultimo minuto, ha centrato tutti gli obiettivi prefissati. Sei operazioni in entrata e cinque in uscita. Oltre a Fabbrini, sono arrivati alla Samb l’attaccante esterno Luca Senigagliesi, i centrocampisti Francesco Bontà, Moussa Tourè ed Alioune Mbaye e il difensore Leon Sciarra. Questi ultimi tre sono under. Cinque, invece, le uscite. Hanno lasciato la Samb gli attaccanti Danilo Alessandro, Alessandro Romairone e Kevin Buonavoglia ed i centrocampisti Alessandro Evangelisti e Yaba Thiaw. L’obiettivo era soprattutto quello di mettere a disposizione di mister Maurizio Lauro una rosa in grado di interpretare al meglio il 4-3-3 di inizio stagione, poi abbandonato a causa dell’infortunio di Paolini.

"Ora – ha continuato De Angelis – abbiamo abbondanza di soluzioni, certo il 4-3-3 è il nostro schema iniziale ma la squadra è in grado di interpretare più soluzioni". Dunque, testa alla trasferta di Tivoli. "La Tivoli ha cambiato molto, è una squadra molto fisica, non so in quali condizioni troveremo il campo ma credo che saranno molto importanti i calci piazzati, loro faranno una partita d’attesa. Ripartire con una vittoria contro il Sora, domenica scorsa, è stato importante. Dobbiamo continuare a crescere, sappiamo di essere una squadra forte, con i nuovi innesti siamo più forti di prima. Ora la nostra mentalità deve essere quella di puntare alla vittoria in tutte le partite. Abbiamo i mezzi, tutto, per recuperare tre punti sulla prima. Poi sarà sempre il campo a parlare ma la squadra c’è". Fatta eccezione per gli infortunati Paolini e Lonardo, Lauro ha l’intera rosa a disposizione, hanno smaltito l’influenza anche Chiatante e il portiere Pinto. Il mister scioglierà oggi, dopo la rifinitura, le eventuali riserve sull’undici da schierare a Tivoli. Sembra intenzionato a riconfermare la formazione iniziale vista al Riviera contro il Sora, domenica scorsa. Dunque tra i pali agirà ancora il giovanissimo Grillo (2007) e in mezzo al campo Pietropaolo (2003). "La Samb vuole costruire qualcosa per il futuro", ha detto il ds De Angelis proprio in merito all’impiego di un così giovane portiere. Quanto all’ultimo acquisto Fabbrini, ci sarà, ma con ogni probabilità partirà dalla panchina.

s. v.