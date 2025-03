Samb, Sbaffo ancora a parte. Si spera di recuperare Zini

Nei campionati di Serie D vinti (ne sono tre) la Samb non ha mai subito rimonte a sette giornate dal termine. Anzi sono stati i rossoblù a recuperare lo svantaggio nella stagione 2012-13. Infatti, dodici anni fa arrivati a questo punto del campionato, Pazzi e compagni a quota 55, avevano due lunghezze di distacco dalla capolista San Cesareo. Sorpasso che si materializzò nell’ultima trasferta a Recanati. Negli altri tornei vinti, invece la Samb mantenne ed in alcuni casi incrementò il netto divario con la seconda in classifica. Nel campionato 2000-01 l’undici di Giovanni Mei viaggiava con otto lunghezze di vantaggio sul Tivoli (58-50) e chiuse la stagione a quota 73. Nel 2015-2016, la formazione diretta da Ottavio Palladini guidava la graduatoria con 11 punti sul Matelica (65-54) terminando il torneo con 81 punti. La classifica dello scorso anno, invece, può tornare utile per quanto riguarda cosa accadde tra Campobasso e L’Aquila. A sette giornate dal termine i molisani avevano cinque lunghezze di vantaggio sulla Samb e otto sull’undici di Roberto Cappellacci. Nelle ultime sette partite la formazione di Rosario Pergolizzi totalizzò 13 punti (tre vittorie e quattro pareggi) con gli abruzzesi che ebbero un cammino monstre (sei successi ed un pareggio) chiudendo a sole due lunghezze dai molisani che approdarono in Serie C. Insomma con un cammino regolare Eusepi e compagni possono gestire tranquillamente i nove punti di vantaggio sul Teramo che invece è chiamato a far l’en plein per riaprire i giochi a suo favore. I rossoblù si sono allenati ieri mattina al Ciarrocchi. Sbaffo continua a lavorare a parte, gestendo i fastidi al ginocchio destro, con Zini che sta proseguendo il percorso individuale per rientrare nel match con il Chieti per sostituire lo squalificato Gennari. La settimana prossima è in programma una visita di controllo per Kevin Candellori dalla quale si potrebbe stabilire quando il centrocampista rossoblù potrà tornare a disposizione di Palladini. Nelle prossime ore la Samb deciderà se svolgere domenica mattina una partitella in famiglia. Da definire ancora la sede, se al campo Ciarrocchi o al centro sportivo Orlando Marconi di Stella di Monsampolo dove i rossoblù non si allenano da tempo.

Benedetto Marinangeli