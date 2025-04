Samb sfida il Sora per la promozione in Serie C: attesa per il risultato del Teramo

Samb batti il Sora e poi al 95’ fai i conti col Teramo. Obiettivo numero uno di Eusepi e compagni è quello di superare la formazione laziale e poi vedere cosa combineranno i biancorossi a Recanati. Solo dopo questi novanta minuti si potrà avere un quadro chiaro su quando la formazione rossoblù potrà festeggiare la matematica promozione in Serie C. Ma prima c’è da superare l’ostacolo Sora, che al momento vantato un punto di vantaggio sulla zona play out. I bianconeri non verranno al Riviera per vestire i panni dell’agnello da sacrificare. E quindi ci vorrà la migliore Samb. Palladini si affida al collaudato 4-2-3-1. Assente il solo Candellori. L’unico dubbio riguarda la posizione in campo di Chiatante che tornerà sulla linea dei difensori con Battista nei tre a supporto di Eusepi, insieme a Kerjota e Moretti. Tutto dipenderà da chi scenderà in campo tra Paolini e Zini, entrambi non al top della condizione a causa di affaticamenti muscolari. Al Riviera si preannuncia di nuovo il pubblico delle grandi occasioni. Oltre settemila le presenze già sicure con quota ottomila ad un passo. La Curva Nord Massimo Cioffi lancia un appello. "Arrivati alle ultime partite della stagione -si legge nel comunicato degli ultras- il nostro supporto diventa sempre più fondamentale. Per questo motivo invitiamo a riempire i gradoni della curva sin dall’apertura dei cancelli (ore 13.15, ndr), così da sostenere la squadra durante il riscaldamento ed essere pronti a dare spettacolo come sempre!". Sono cinque i precedenti casalinghi della Samb contro il Sora, i primi quattro in Serie C e l’ultimo in D. Il bilancio complessivo è di tre vittorie rossoblù, un pareggio e una vittoria dei bianconeri ciociari. Nove gol realizzati dalla Samb contro due segnati dagli avversari. Nell’ultimo precedente giocato al Riviera delle Palme, il 7 gennaio 2024, la Samb di Maurizio Lauro cala il poker (4-1 il punteggio) contro il Sora. Doppietta di Simone Tomassini e gol di Luca Senigagliesi e Andrea Arrigoni. Infine il Prefetto di Teramo Fabrizio Stelo ha disposto ufficialmente il divieto di trasferta per i tifosi della Samb per domenica prossima 13 aprile al Bonolis. Decisione che non coglie di sorpresa dopo il rinvio della decisione da parte dell’Osservatorio al Casms e dopo il Riviera off limits per i tifosi abruzzesi nel match di andata. E’ stata disposto il no alla vendita dei biglietti a tutti i residenti della provincia di Ascoli Piceno e del comune di Martinsicuro.

Benedetto Marinangeli