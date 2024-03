Samb, testa al Chieti. Solo sei gare alla fine: non si può più sbagliare

Testa al Chieti. Dopo il ribaltone in panchina con il ritorno di Maurizio Lauro dopo appena tre settimane dall’esonero, non c’è tempo per guardarsi indietro. L’aritmetica non ha ancora condannato la Samb e il prossimo turno è già alle porte. Domani, al Riviera, arriverà il Chieti che non è più quello incontrato all’andata.

Allo stadio Angelini, il 19 novembre scorso, finì comunque 2 a 2 con un finale agitatissimo, si registrarono 6 cartellini rossi e il brutto episodio del calcio dell’ex allenatore neroverde Mauro Chianese ad un tesserato della Samb.

La gara è finita anche nel mirino della Procura federale.

Oggi il Chieti sembra aver ritrovato se stesso. In panchina c’è Pasquale Luiso, terzo allenatore della stagione. La squadra sembra essere in uno stato di grazia, tre i successi consecutivi nelle ultime tre gare. Non si può certo dire lo stesso, invece, della Samb che non vince al Riviera dal 4 febbraio, dal 3 a 0 sul Vastogirardi.

Luiso della Samb, comunque, non si fida, ha già messo in guardia i suoi, e mira al quarto successo consecutivo. "Questa è una squadra di uomini, me lo stanno dimostrando, vogliono combattere" ha detto lo stesso tecnico del Chieti, dopo il 2 a 0 sul Riccione. "Vogliamo fare una buona Pasqua – è andato avanti -, ma occhio perché dentro all’uovo possiamo trovarci anche qualcosa di brutto, stiamo sul pezzo".

La Samb non può sbagliare, questo è sicuro. In una maniera o nell’altra dovrà riuscire ad archiviare tutto quanto è stato e giocarsi al meglio questo finale di stagione. Mancano solo sei partite da qui alla fine.

Una vera e propria corsa ad ostacoli dove la Samb vista fino a qui rischia di farsi molto male perdendo anche il secondo posto.

Ma se si rivedrà la Samb delle prime quattordici partite di campionato, allora, forse, non sarà tutto perduto. Primo ostacolo da superare il Chieti. Poi il confronto diretto con L’Aquila fuori casa e subito dopo quello con la capolista Campobasso al Riviera per chiudere con Atletico Ascoli (fuori), Roma City (in casa) e Vigor Senigallia in trasferta.

Un calendario peggiore non poteva capitare. All’andata la Samb fallì tutti gli appuntamenti ad eccezione di quello con L’Aquila che finì con un successo netto della squadra di Lauro al Riviera (2-0). Con il Chieti ci scappò un pareggio, a Campobasso la Samb rimediò la prima sconfitta stagionale, il pareggio con l’Atletico Ascoli grida ancora vendetta, pari pure con il Roma City e poi la sconfitta con la Vigor prima di Natale che aprì una crisi dalla quale la Samb non è evidentemente mai uscita.

Ci riuscirà ora? Oggi allenamento di rifinitura, domani si scende in campo. Lauro avrà a disposizione anche Bontà. Fermi Paolini e Battista.

s. v.