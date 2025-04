Sambenedettese festeggia la promozione in Serie C, Palladini confermato

"Dobbiamo comunque onorare fino alla fine il campionato divertendoci giocando a calcio e cercando sempre di mettere in difficoltà l’avversario. Poi se gli altri saranno più bravi e fortunati vinceranno. Sicuramente non regaleremo niente a nessuno". Testi e musica di Ottavio Palladini dopo la sconfitta con il Termoli al Riviera che non ha, comunque, rovinato la prima festa per la promozione in Serie C della Samb. Certo per come si è verificata, ha lasciato un po’ di amaro in bocca alla tifoseria ma è un piccolissimo granello di sabbia nel mare della felicità di tutto l’ambiente rossoblù. Gli oltre 6mila spettatori presenti in un giorno feriale, testimoniano come San Benedetto stia vivendo questi giorni. Ma la grande festa per la promozione si svolgerà il prossimo 4 maggio, quando al Riviera arriverà la Civitanovese. Ma in casa Samb si inizia già a parlare di futuro. Il primo tassello è la riconferma di Ottavio Palladini in panchina. Eloquenti al riguardo le parole del tecnico rivierasco al termine del match con il Termoli. "In settimana -ha detto- parlerò con il direttore sportivo con la società e poi vedremo il da farsi visto che questi sono stati giorni un pò particolari anche per il fatto che fino a poco tempo fa non si sapeva se avessimo vinto o meno il campionato a causa del ricorso del Teramo. Ora, però, godiamoci questo meritato successo e più avanti parleremo del mio futuro". Palladini osannato dalla piazza (Ottavio Sindaco, una scritta in zona porto) farà, giustamente le sue valutazioni, per poi decidere sul suo futuro. La palla quindi passa al diesse Stefano De Angelis e al presidente Vittorio Massi che appena terminerà la stagione inizieranno a lavorare per le riconferme. Eusepi, Candellori e Sbaffo vantano accordi anche per la prossima stagione agonistica. La Samb potrebbe poi offrire il rinnovo ai centrali Pezzola, Gennari e Zini ed al centrocampista Guadalupi senza alcun dubbio uno dei migliori di questa stagione agonistica. La sensazione, comunque, è che un buon 60% dell’attuale organico potrebbe restare in rossoblù anche nel prossimo campionato di Serie C. Il presidente Massi è poi anche al lavoro per allargare la base societaria e a trovare le personalità giuste per dare un assetto professionistico a tutta la struttura del club. Insomma le prossime settimane saranno importanti per la Samb. Comunque a Massi va il grande merito di avere riportato il club rossoblù nel calcio professionistico.

Benedetto Marinangeli