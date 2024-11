San Damaso resta un tabù. La Cittadella cade di nuovo

cittadella

CITTADELLA: Piga; Gandolfi, Serra, Sabotic, Martey (33’st Andreotti); Marchetti (36’st Truffelli), Mandelli (12’st Mora), Mondaini (40’pt Caesar Tesa); Bertani; Formato, Guidone. A disp.: Leonardi, Pezzani, Teresi, Rovatti, Carretti. All. Salmi

FIORENZUOLA: Gilli, Ronchi, Oboe (47’st Oboe), Lauciello (10’st Sette), Merkaj (12’st Gozzerini), Censi, Mosole (41’st Niccolai), Tringali, Trovade, Bran, De Ponti (6’st Fontana). A disposizione: Ansaldi, Finardi, Gozzerini, Lori, Nagy. All. Cammaroto

Arbitro: Nannelli di Valdarno

Reti: 9’pt Merkaj

Note: ammoniti Lauciello, De Ponti, Mandelli, Sabotic, Serra, Mosole

Una settimana da un solo punto in 3 gare tutte in casa conferma il tabù del campo ’Allegretti’ per la Cittadella (1 punto in 5 gare fra le mura amiche dopo il debutto al ’Braglia’ col Piacenza), sconfitta anche dal Fiorenzuola e ora risucchiata a +3 dalla zona playout. Nella solita emergenza delle ultime settimane (out Fontana, Sardella, Osuji e Aldrovandi) mister Salmi nel 4-3-1-2 aveva scelto a sorpresa Mondaini in mediana (subito ko al 40’) e Gandolfi terzino per l’altro affaticato Carretti.

La gara si sblocca dopo 9’ quando Censi scende sulla destra e crossa sul primo palo, con Merkaj che anticipa tutti e mette alle spalle di Piga. Gli uomini di Salmi cercano la reazione immediata, al 14’ capitan Serra che sugli sviluppi di un calcio d’angolo si trova solo in area piccola davanti a Gilli ma spara sul corpo del portiere. Al 16’ da corner Formato di testa sul secondo palo mette sull’esterno della rete. Al 23’ l’occasionissima per Mandelli, messo in porta da Guidone che ruba palla sulla trequarti offensiva, ma il mediano spara alto da due passi. Il forcing di casa è continuo, al 35’ Formato in mezza girata trova la grande risposta di Gilli, che si ripete ancora dopo sull’attaccante.

Nella ripresa Salmi si gioca anche gli acciaccati Mora e Truffelli ma l’intensità cala. L’unica vera occasione è quella di Serra in mischia, ma Gilli che compie l’ennesimo miracolo respingendo d’istinto la bordata da due passi del difensore e così la quarta sconfitta su 5 gare a San Damaso diventa realtà.