San Donato, che scontro. Subito una grande: il Siena

Turno preliminari oggi alle 16 per la Coppa Italia. Sono 40 gare in programma fra neopromosse dall’Eccellenza, retrocesse della Lega Pro, ripescate e vincenti play-out, oltre alle classificate dal dodicesimo al sedicesimo posto nella stagione scorsa. Così si inizia, tra le altre, con la sfida tra San Donato Tavarnelle e la neopromossa Siena al ’Pianigiani’ (arbitro Vincenzi di Bologna). Sfida importante per il San Donato di Vitaliano Bonuccelli contro il Siena che si presenta nelle vesti di matricola ben attrezzata.

Nelle ultime ore la società del presidente Andrea Bacci ha tesserato un altro giocatore. Si tratta di Luca Ascoli, classe 2005, centrocampista ex Alessandria e Roma City, con esperienza in serie D e Lega Pro, già pronto per il debutto. Per la formazione top secret. Se Bonuccelli opterà per il 4-4-2, possiamo azzardare questa ipotetico schieramento: fra i pali Leoni che sarebbe preferito a Di Bonito. Per la difesa Cecchi, Bruni, Francesco Gistri e Croce sarebbero i prescelti, mentre per il centrocampo i candidati maggiori sarebbero Ascoli, Pietro Gistri, Borgarello e Carcani. In attacco, accanto al centravanti Sylla, ballottaggio fra Menga e Manfredi; con l’altra alternativa del giovane Senesi.

Confermato il format delle partite uniche che in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno i rigori a decidere il risultato. La vincente di questo turno, domenica prossima ospiterà la Pistoiese.

Giovanni Puleri