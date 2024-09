San Donato, inizio difficile: "Ma ci rialzeremo presto"

Ko con Siena, Ghiviborgo e Orvietana: tre ko consecutivi per il San Donato Tavarnelle. Anche nell’ultima battuta d’arresto, la squadra di Vitaliano Bonuccelli ha evidenziato difficoltà nel trovare passo giusto ed efficacia. Buon gioco, è vero, ma zero gol è il risultato finale. La squadra è costruita con nuovi e giovani, che stentano a trovare equilibri e affiatamaneto. Le difficoltà erano state messe in preventivo, ma si pensava meglio. Due sconfitte in casa e una fuori, tutte di misura, che lasciano amarezza. Seravezza, Livorno e Poggibonsi, le prossime tappe tutte avversarie di spessore.

"Siamo consapevoli delle difficoltà – sottolinea l’allenatore Vitaliano Bonuccelli – Ci complichiamo la vita da soli e non riusciamo a fare gol. Contro l’Orvietana siamo rimasti in nove, ma nonostante l’inferiorità la squadra ha sempre giocato. Mi dispiace per i ragazzi che non si meritano di essere a zero. Sono sicuro che tutti insieme sapremo superare questo momento di difficoltà, iniziando da Seravezza". Piove sul bagnato perché il mister ha subito una lunga squalifica (6 giornate di stop). "Non ho offeso nessuno – spiega – ho solo detto all’arbitro che avrebbe preso sicuramente un voto basso. E gliel’ho ripetuto anche a fine gara. Sei giornate sono tante: faremo ricorso. Mi auguro che mi venga tolto qualche giornata".

Giovanni Puleri