San Donato, quanti rischi. A Figline c’è il Sansepolcro

Dopo l’anticipo di ieri fra Follonica Gavorrano e Seravezza Pozzi (3-0), oggi si giocano le altre gare del girone E (7ª di ritorno). Queste le gare odierne in programma alle 14,30.

Mob. Ponsacco-San Donato Tav.lle (all’andata 0-1: Frosali) arbitro: Laganaro di Genova. E’ la prima volta di Marco Brachi (nella foto) sulla panchina gialloblù subentrato in settimana a Collacchioni. Un debutto in una trasferta molto insidiosa contro il fanalino di coda Mobilieri Ponsacco. Dopo due sconfitte di fila, il San Donato non può commettere altri passi falsi che metterebbe a rischio la propria posizione di classifica, sempre più vicina alla zona rossa. Il rimedio? Ritrovare i gol e Ponsacco diventa una tappa fondamentale anche in previsione del prossimo derby con il Poggibonsi. E’ probabile che Brachi non faccia molti cambiamenti, confermando Manzari fra i pali, con Sichi, Frosali, Videtta e Nobile in difesa. A centrocampo Calamai, Marianelli e Papalini, mentre sul davanti Barazzetta e Bellini con alle spalle Neri.

Figline 1965-Sansepolcro (1-0: Zhupa) arbitro: Noce di Genova. Dopo 16 anni al ’Del Buffa’ torna a giocare il Sansepolcro, squadra di spessore che sta attraversando un buon momento. Per il Figline di Tronconi si profila un impegno abbastanza difficile anche per via di qualche giocatore non in perfette condizioni, come Torrini che è in dubbio. Se il centrocampista non dovesse farcela, le alternative sarebbero Cavaciocchi, Costantini o Malpaganti. Anche l’attaccante Diarrà tiene in apprensione il tecnico che può fare affidamento su Zellini e Saccardi. Nel resto del gruppo gialloblù non si riscontrano novità: tutti pronti per tornare a vincere. Gli ospiti recuperano Fremura e Del Siena, ma non ci sarà Grassi.

Giovanni Puleri