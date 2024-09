San Donato senza ’Il Condor’ a Seravezza. Sarà la partita speciale di Bellini e Maffei

Ultima domenica di settembre e tanti campi caldi nei dilettanti. Vediamo allora cosa attende domani le nostre 10 squadre versiliesi dalla Serie D alla Seconda categoria (in D ed Eccellenza fischi d’inizio alle 15; in Promozione, Prima e Seconda alle 15.30).

Serie D (4ª giornata) Sarà la partita di due freschissimi ex in particolare: il numero 10 Lorenzo Bellini da una parte, che ora fa le fortune del Seravezza Pozzi (reduce da una scorsa domenica con gol e assist a Lido di Ostia); il difensore viareggino Emanuele Maffei dall’altra, lui che è appena passato in prestito dai verdazzurri ai gialloblù fiorentini. Al “Buon Riposo“ però il San Donato arriverà dopo la stangata del giudice sportivo che ha squalificato per ben 6 gare l’allenatore viareggino Vitaliano Bonuccelli (che non avrà nemmeno gli squalificati Leoni e Falconi). Momenti opposi quelli che stanno vivendo le due squadre, col Seravezza ancora imbattuto in questo avvio di stagione mentre il team di Tavarnelle Val di Pesa è ancora piantato (da solo) a 0 punti in classifica. Arbitrerà Simone Spagnoli della sezione di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti di linea Lorenzo De Giulio di Nichelino ed Alexandru Frunza di Novi Ligure. In questa 4ª giornata nel girone E di Serie D tuttavia spicca il big-match Livorno-Grosseto mentre la capolista Siena (unica squadra a punteggio pieno) va a far visita al Ghivizzano Borgo.

Eccellenza (4ª) Un’altra super-sfida attende il Camaiore nel suo tostissimo calendario d’inizio stagione: i bluamaranto dopo il super 3-0 a Cecina, domani ospitano il Cenaia reduce dal poderoso 4-1 a Montespertoli. Designata una terna tutta fiorentina con Amedeo Leonetti, Francesco De Feudis e Davide Giunta. Sarà invece fuori casa, a Certaldo, il Viareggio con l’intento di ritrovare la via del gol e dei 3 punti dopo i due 0-0 di fila in campionato: dirigerà Nicola Mascelloni di Grosseto, coi guardalinee Enea Furiesi di Empoli e Andrea Gentili di Grosseto. Match interno ma al “Pedonese“ di Marina di Pietrasanta (visti i lavori ancora in corso sul manto erboso del “Necchi-Balloni“) per il Real Forte Querceta che, dopo l’eliminazione in coppa per mano della Massese, riceverà il quotato Mobilieri Ponsacco: fischierà Vincenzo Oliva di Nocera Inferiore, assistito da Gianni Gambini e da Prashan Seneviratna entrambi di Pontedera.

Promozione (4ª) Il Pietrasanta in cerca di riscatto dopo la sconfitta patita col San Giuliano si reca a Firenze contro la solitaria capolista (a punteggio pieno) Cubino: arbitrerà Gianluca Boeddu di Prato, coadiuvato dagli empolesi Alberto Rugi e Omar Abdulkadir Mohamed. Fuori anche il Forte dei Marmi 2015 a Montecatini dove fischierà Andrea Poggianti di Livorno, assistito da Stefano Dore di Pisa e da Flavio Freschi di Pisa.

Prima categoria (3ª) Dopo l’eliminazione dalla coppa col Montignoso, la Torrelaghese si rituffa sul campionato e domani ospietrà l’Unione Tempio Chiazzano al “Martini“ al Campo d’Aviazione a Viareggio (arbitro Luca De Vincenti di Carrara) mentre il Capezzano Pianore fa visita al Montecarlo (fischia Lorenzo Girolami di Pontedera).

Seconda categoria (3ª) Dopo il derby di Coppa che in settimana ha sorriso al Corsanico ecco che le due massarosesi tornano con la testa sul campionato. Gli orange ricevono a “Le Colline“ il neo-promosso Dallas Romagnano che si è appena rinforzato con Crovi (arbitra Anna De Rosa

di Livorno). Il Massarosa invece va nella tana della provvisoria capolista Migliarino Vecchiano (dirige Tafa Sow di Pistoia).