San Donato Tavarnelle Giovanissimi B trionfano nel campionato Figc-Lnd

Giovanissimi B anno 2011 del San Donato Tavarnelle in trionfo. La squadra allenata da Tommaso Staccioli ha vinto con merito il girone M della seconda fase del campionato Figc-Lnd con una vera e propria cavalcata da protagonisti. I ragazzi gialloblù hanno fatto un notevole percorso di crescita mostrando capacità tecniche e tattiche di pregevole caratura. Un 2025 da incorniciare per i bravi Giovanissimi B provinciali under 14 del San Donato Tavarnelle che sono arrivati, senza conoscere sconfitte, al primo posto nel girone M dopo una bella lotta con il San Giusto le Bagnese. Dieci le partite disputate con 28 punti totalizzati, frutto di 9 vittorie e un pareggio, 40 gol realizzati e soltanto 3 quelli subiti con una differenza reti +37. Dopo la prima fase autunnale, nel corso della quale si sono classificati al decimo posto, i gialloblù hanno fatto notevoli miglioramenti e nel torneo primaverile, sotto la regia di Tommaso Staccioli e del suo staff, hanno dato spettacolo.

Si sono messi particolarmente in luce il reparto difensivo, il centrocampo, ma specialmente gli attaccanti per determinazione e senso del gol. In particolare modo Paci, Mulas, Rosi e Giotti che hanno fatto centro, rispettivamente: 13, 10, 7 e 5 volte. Il San Donato Tavarnelle è stato fermato sullo 0-0 soltanto dal San Giusto le Bagnese, poi ha fatto un filotto di sette vittorie consecutive, dopo le due iniziali, vincendo in scioltezza il campionato.

Grande soddisfazione per la società e mister Tommaso Staccioli riuscendo, nonostante un numero ristretto di atleti, a raggiungere l’importante obiettivo. Prezioso il lavoro dei dirigenti accompagnatori Mirco Marchiani, Andrea Mulas e Luca Pampaloni sempre presenti. Questa la rosa dei Giovanissimi B: Bekshiu Denis, Bekshiu Ergis, Bellocci Mattia, Bonora Davide, Francini Francesco (2012), Giotti Bernardo (2012), Hallulli Cristian (2012), Kabetaj Gjelosh, Marchiani Martino, Martini Gregorio, Morelli Leonardo (2012), Mulas Edoardo, Paci Ervaldo, Pampaloni Samuele, Rosi Giorgio, Sammicheli Gregorio.

Francesco Querusti