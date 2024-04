San Gimignano batte San Miniato 2-1: vittoria decisiva al Santa Lucia

SAN GIMIGNANO

2

SAN MINIATO

1

SAN GIMIGNANO - Vince il San Gimignano sul San Miniato, nell’incontro disputato allo stadio Santa Lucia. Erano di fronte le compagini a quota 40 nella classifica del girone E del campionato di Prima categoria. Partita interessante per la prestazione messa in evidenza dalle due squadre nell’arco dei novanta minuti sul rettangolo in superficie sintetica. Nel consuntivo della sfida, la firma di Guerrera per gli ospiti e le reti siglate dal San Gimignano grazie a Cacciapuoti e a Bartoloni. Finisce dunque l’incontro sul punteggio di 2-1 per i padroni di casa.