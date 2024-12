San Giovanni travolge Cremona e vola in semifinale di Coppa Italia

San giovanni

3

cremona

0

OMAG MT SAN GIOVANNI: Ortolani 13, Nicolini 3, Valoppi (libero), Consoli 5, Piovesan 21, Parini 9, Nardo 6, Ravarini ne, Meliffi (libero) n.e., Bagnoli, Merli, Sassolini. All. Bellano

ESPERIA CREMONA: Taborelli 6, Modesti 2, Felappi, Marchesini, Malezza (libero), Bondarenko 1, Parlangeli (libero), Turlà, Arciprete 9, Munarini 11, Bellia 7, Zuliani 2, Zorzetto. All. Zanelli

Arbitri: Pasciari e Lanza

Parziali: 25-19; 25-18; 25-14

San Giovanni davanti al proprio pubblico batte nettamente Cremona e conquista la semifinale di Coppa Italia. L’approccio è quello giusto, perché la partenza delle marignanesi è subito decisa e si vola sull’11-6 grazie a Nardo e Piovesan già caldissime in attacco e con Parini implacabile a muro. Entra nel match anche Ortolani, 17-10. C’è una sola squadra in campo ed è San Giovanni. Nicolini smista palloni a ripetizione e l’attacco marignanese non conosce pause, 20-11. Qui Cremona si sveglia e con un turno di battuta molto positivo di Bellìa piazza un parziale di 5-0, 20-16. Ora c’è più equilibrio e si viaggia punto a punto. Consoli con una veloce angolatissima trova il 24-19, Nicolini a muro chiude 25-19,1-0. Più equilibrio nel secondo set con Munarini ispirata, ma Piovesan in attacco e Nicolini a muro creano un nuovo break, 14-9. Massimo vantaggio con una veloce di Parini, 19-13, però Bellìa di nuovo in battuta fa molto male alla difesa marignanese, 20-17. Ma Ortolani prende per mano le sue compagne e con due attacchi vincenti le porta sul 23-17, un diagonale incredibile di Piovesan fa 24-18 e poi sempre lei con una palla piazzata chiude 25-18, 2-0. Arciprete tiene a galla Cremona nel terzo set e si viaggia punto a punto, 9-7. Ma Parini marca un nuovo break e si va sul 14-7 con attacchi veloci e muri a ripetizione. Piovesan mura Turlà, 19-9, la partita ha un solo padrone.

Bellano manda in campo anche la giovanissima Ludovica Merli, classe 2006, che esordisce in questa stagione con un turno di battuta positivo, 21-13, Omag Mt in pieno controllo. Nardo trova il 24-14, partono i titoli di coda. Nicolini chiude con un ace in battuta, 25-14. San Giovanni approda alla semifinale di Coppa Italia A2 che giocherà mercoledì 8 gennaio (ore 20.30) sempre in casa al Pala Marignano (perché prima classificata nel girone di andata) contro Busto Arsizio che ha vinto per 3-2 su Macerata nell’altro quarto di questa parte del tabellone.

Luca Pizzagalli