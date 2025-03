San Godenzo imbattibile. Legnaia, tre punti d’oro

Nel girone E frena la capolista Reggello e il Barberino Tavarnelle si fa sotto, distanziato ora di soli 3 punti a tre giornate al termine del campionato. Il Reggello è stato bloccato a reti inviolate dalla Castelnuovese. Il Barberino Tavarnelle espugna il campo della Dinamo Florentia per 1-0 con rete di Bellosi. Nell’alta classifica spicca la vittoria esterna dell’Incisa che passa 4-0 a Levane con doppietta di Raimondo Merola, autogol e rete di Autiero. Brillante prestazione del Galluzzo, quarta della classe, che supera 2-0 lo Sporting Arno con reti di Burgassi e del bomber Di Tommaso. Il Gambassi, quinto, pareggia in casa 1-1 contro una Sancascianese che sta attraversando un ottimo momento di forma. Reti di Rosi per i locali e Dupi per San Casciano. Nella parte bassa della classifica colpo grosso dell’Audace Legnaia che fa suo il derby salvezza casalingo contro il Porta Romana vincendo 1-0 e conquista tre punti d’oro. Subito pericoloso il Porta Romana con Bettazzi che colpisce l’incrocio dei pali su punizione, poi un primo tempo giocato soprattutto a centrocampo. Nella ripresa al 60’ grossa occasione del Legnaia con Caldararu che di testa in area piccola spedisce alto. Al 69’ il gol decisivo: sugli sviluppi di una rimessa laterale di Spinella, Anzalone degli ospiti sfiora l’autogol con colpo di testa all’indietro e palla sulla traversa, sulla ribattuta si avventa l’attaccante Bini e mette dentro. Il Porta Romana prova a reagire per pareggiare, ma la difesa gialloblù fa buona guardia e il punteggio non cambia. Colpo di coda del San Clemente che vince 1-0 con l’Ambra grazie alla rete di Sagnini. Tre punti per il Vaggio Piandiscò che è al penultimo posto ma non molla: espugna il campo del Chianti Nord con reti di Landini e Fantoni, Sidibe per i locali, e raggiunge il Porta Romana. In difficoltà la Dinamo Florentia che perde contro il Barberino Tavarnelle ed è in zona play out.

Nel girone D il San Godenzo vince 1-0 contro il Quarrata e si conferma imbattibile tra le mura amiche. Il gol decisivo è realizzato da Leonardo Scopetani all’87 che entrato in campo da pochi minuti al posto di Zeni. Il Sagginale esce sconfitto 3-2 nella difficile trasferta con l’Aglianese ed in zona play out. Per il Sagginale le reti sono di Tendi e Dreoni. La Gallianese pareggia in casa 1-1 contro il Novoli: vantaggio dei locali al 43’ con Maenza e pari ospite al 92’ con Chakyri. La capolista Settimello vince di forza 3-1 col Casale Fattoria. Continua la marcia dell’Albacarraia che batte 2-1 il Rifredi con gol di Mbengue e Matteo Reale. Calenzano avanti tutta col successo 1-0 contro il Csl Prato, realizzazione al 22’ di Bah.

Francesco Querusti