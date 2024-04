San Marco Avanti tutta!. Alessi ritrova Zuccarelli

Con la salvezza ormai acquisita la San Marco Avenza quest’oggi va a San Piero a Sieve per affrontare senza patemi la terzultima giornata del campionato di Promozione. Si incontrano due squadre che ormai hanno più poco da chiedere a questa stagione e per questo potrebbe nascerne un match aperto e divertente. "Quella fiorentina è una delle compagini che mi ha più impressionato all’andata – ha anticipato il tecnico apuano David Alessi – e sarà interessante confrontarsi ancora con loro a distanza di un girone per vedere i progressi che abbiamo fatto". A livello di organico la San Marco ritrova in difesa il proprio capitano Arturo Zuccarelli, che aveva saltato l’ultimo match per un’indisposizione, mentre rimane ancora fuori il centrocampista Lorenzo Pasciuti che dovrà scontare l’ultimo dei quattro turni di squalifica. Per la trasferta non sarà utilizzabile neppure il portiere Tognoni. Vedremo se mister Alessi in queste ultime partite farà un po’ di turn over in squadra o se continuerà ad utilizzare gli stessi giocatori.

"Affronteremo sicuramente le restanti sfide con la testa più libera – è il commento del direttore sportivo Gabriele Panizzi – ma questo non vuol dire "sbracare" o perdere la concentrazione perché in quel caso si rischierebbe di fare delle brutte figure. Noi ci teniamo, invece, a concludere il campionato nel migliore dei modi onorandolo sino alla fine. A bocce ferme, poi, inizieremo a programmare la prossima stagione".