San Marco Avenza: stagione in crescendo con Marabese capocannoniere

La San Marco Avenza (nella foto), strapazzando il San Giuliano, ha mandato agli archivi una stagione iniziata in sordina ma conclusa in crescendo. I rossoblù avevano terminato il girone d’andata del campionato di Promozione al quintultimo posto ma nel ritorno hanno avuto un rendimento importante risultando quinti per punti fatti. Merito di un gruppo che ha tirato dritto verso l’obiettivo nonostante le difficoltà incontrate, non ultima quella relativa al gran numero di defezioni. Il demiurgo di questa squadra, il direttore sportivo Gabriele Panizzi, ha saputo plasmare un gruppo coeso costruendo un organico ben equilibrato.

L’intuizione migliore è stata naturalmente il tesseramento di Tito Marabese che è diventato subito il leader tecnico del team avenzino e ne è stato anche il trascinatore sul campo con i 19 gol segnati che lo hanno incoronato capocannoniere del campionato. L’attaccante 31enne da solo ha firmato la metà esatta delle reti siglate dalla sua squadra. Fondamentale è stato naturalmente il contributo arrivato anche dalla panchina cominciando da Marco Cenderelli, che ha guidato la squadra fino alla prima giornata del girone di ritorno lasciandola fuori dalla zona playout, e proseguendo con Francesco Leone che ha concluso la stagione migliorando la media punti a partita (1,50) e ottenendo 6 vittorie e 4 pareggi nelle 14 giornate che lo hanno visto protagonista.

Gianluca Bondielli