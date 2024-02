"San Marco Avenza travolge Viaccia: poker vincente nello scontro diretto"

Viaccia

1

San Marco

4

VIACCIA: Biancalani, Melani, Piampiani, Martin, Carlesi, Maiolino, Wahabi, Michelozzi, Tomberli, Servillo, Rozzi. A disp.: Oliva, Torcasso, Martinelli E., Papa, Sforzi, Medini, Querci, Batacchi, Fedele. All. Ambrosio.

SAN MARCO AVENZA: Baldini, Franzoni, Della Pina, Cucurnia, Zuccarelli, Dell Amico, Conti, Pasciuti, Verona, Smecca, Donati. A disp.: Tognoni, Orlandi, Lattanzi, Pasquini T., Aliboni, Granai L., Doretti, Shqypi, Belle. All. Alessi.

Arbitro: Mauro di Pistoia.

Marcatori: 22’ Pasciuti (S), 25’ e 68’ Verona (S), 47’ Tomberli (V), 76’ (rig.) Conti (S).

PRATO – Domenica da incorniciare per la San Marco che cala il poker in casa del Viaccia nello scontro diretto per evitare la zona playout e sale a quota 28 punti, mettendo nel mirino in classifica proprio i pratesi, bloccati a quota 30. Partono male gli uomini di Ambrosio, con una linea difensiva troppo bassa. Ne approfittano gli apuani che in 3 minuti, fra il 22’ e il 25’, si portano subito sul 2-0 grazie al guizzo di Pasciuti prima e di Verona poi. Inutile la timida reazione dei padroni di casa che tentano di rendersi pericolosi su calcio piazzato. Si va al riposo con la San Marco sul doppio vantaggio. La strigliata negli spogliatoi da parte di mister Ambrosio evidentemente funziona perché al rientro in campo (47’) il Viaccia riapre la partita con la rete del solito Tomberli. Ma si rivela soltanto un fuoco di paglia perché al 68’ ancora Verona approfitta di un uscita avventurosa di Biancalani, che non riesce di testa a rinviare correttamente, e deposita in rete il 3-1 praticamente a porta vuota. E’ il gol che manda anzitempo i titoli di coda sul match, anche se nel finale c’è ancora spazio per vedere il rigore realizzato da Conti per il definitivo 4-1 in favore degli apuani.

Leonardo Montaleni