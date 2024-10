San Marco Torna Cenderelli: "Finora contento a metà"

Ha finalmente terminato la squalifica Marco Cenderelli che nelle ultime tre gare del campionato di Promozione non si è potuto sedere sulla panchina della San Marco. "E’ stata un’agonia vedere le gare da fuori e non poter stare vicino alla squadra – racconta il tecnico – ma Roberto Franchini mi ha sostituito egregiamente". I rossoblù sono reduci dal pareggio di Monsummano. "E’ un risultato che ci sta, anche se siamo tornati a casa con qualche recriminazione – commenta Cenderelli –. Abbiamo giocato su un campo molto pesante e con un forte vento che ha reso difficile a tratti lanciare il pallone oltre la metà campo. Non abbiamo fatto bene nei primi 20 minuti e abbiamo commesso un errore di reparto che ci è costato caro. Una volta sotto la squadra ha avuto una bella reazione pareggiando quasi subito con Marabese e sfiorando altri gol con lo stesso Marabese e con Bonini. Nella ripresa abbiamo cambiato Bonini con Donati che ha avuto subito una grande occasione per segnare. Nel complesso abbiamo fatto più degli avversari anche se nel recupero abbiamo rischiato grosso su un loro contropiede".

Con 7 punti in 7 gare la San Marco non sta avendo sinora il viatico sperato. "Resto soddisfatto delle prestazioni dei miei giocatori. Credo che per quanto abbiamo mostrato sul campo in queste prime giornate meritassimo qualche punto in più. Ce la siamo sempre giocata contro qualsiasi avversario. Abbiamo perso contro il Pietrasanta, che secondo me alla fine sarà la squadra che farà il vuoto in questo campionato, e contro il Cubino, che al momento è primo in classifica. Anche l’Urbino Taccola, altra compagine contro la quale non abbiamo fatto punti, domenica ha battuto un’altra grande favorita come il San Giuliano. E’ un campionato molto equilibrato nel quale speriamo di poter ritagliarci un nostro spazio in linea con le aspettative della società".

Gianluca Bondielli