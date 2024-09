San Marino a testa alta. Il gol di Rata ferma i titani nella sfida con la Moldavia

moldavia

1

san marino

0

MOLDAVIA: Cojuhar; Craciun, Mudrac, Baboglo; Platica, Rata (17’ st Damașcan), Ionita (17’ st Bogaciuc), Puscas; Caimacov, Nicolaescu, Stina (1’ st Motpan). A disp.: Caleadnic, Cebotari, Motoc, Platica, Marandici, Cojocaru, Mandricenco, Cojocari, Revenco. All.: Clescenco.

SAN MARINO: Colombo; G. Benvenuti, Cevoli (1’ st Valentini), Pasolini, Tosi; Mularoni, Capicchioni (16’ st Mi. Battistini), Valli Casadei; Contadini (1’ st Giocondi), Sensoli (20’ st Zannoni); Giacopetti (16’ st Vitaioli). A disp.: De Angelis, Zavoli, D’Addario, T. Benvenuti, Rossi, E. Golinucci. All.: Cevoli

Arbitro: Dmytro Kubriak (Ucraina). Assistenti: Valentyn Kutsev (Ucraina) ed Oleksandr Korniyko (Ucraina). Quarto ufficiale: Roman Jitari (Moldavia).

Retu: 10’ Rata.

Ammoniti: Pasolini, Mularoni, Giocondi.

Continua l’ottimo momento della Nazionale di San Marino. Che, dopo aver ottenuto la prima vittoria ufficile in Nations League, non affonda nell’amichevole giocata ieri contro la Moldavia allo stadio Zimbru. Il commissario tecnico Cevoli conferma otto undicesimi della formazione titolare che ha battuto il Liechtenstein, lanciando dal primo minuto Pasolini, Giacopetti e Mularoni. La Moldavia parte in pressione, conquistando due punizioni che mettono in luce le doti balistiche di Caimacov. L’incontro si sblocca al 10’ per effetto di un corto retropassaggio di

Pasolini che Rata trasforma nel vantaggio moldavo. San Marino replica col traversone dalla trequarti di Tosi, neutralizzato da Cojuhar con quattro biancazzurri ad attaccare l’area. Al 17’ ci prova anche con una transizione guidata da Contadini, che pesca Mularoni al limite per la successiva imbucata, respinta dalla terza linea di casa.

La Moldavia tiene il pallino del gioco nelle mani, mentre i titani si fanno vedere con le iniziative di Contadini, Tosi e Giacomo Benvenuti. Nonostante lo spessore dell’avversario, insomma, San Marino non rinuncia a un approccio aggressivo e propositivo. Così, al 42’ una zolla tradisce Sensoli, lanciato in transizione prima di riscontrare problemi di aderenza al momento di organizzare la conclusione. Poco più tardi è Capicchioni a intercettare oltre la metà campo, peccando poi di egoismo nel liberare un sinistro alle stelle dalla lunga distanza. Alla ripresa delle ostilità c’è spazio per Valentini e Giocondi, che rilevano Cevoli e Giocondi. Il primo tentativo è per Ionita, che ci prova dalla media distanza spedendo di poco a lato. I titani rischiano, reggono e portano a casa, questa volta non un successo, ma una prova comunque confortante.