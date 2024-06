San Marino, Donati responsabile del vivaio

Il nuovo San Marino, che pensando alla prossima stagione ha abbandonato non sarà più Victor, continua a pensare alla prossima stagione. E, dopo aver confermato il direttore sportivo Gianluca Bollini, ha iniziato a ristrutturare il settore giovanile. Oltre a rifarsi il look. Infatti, il club del presidente Montanari ha scelto la Joma come partner tecnico della prossima stagione. Il brand spagnolo nel settore dell’abbigliamento sportivo, è fornitore di importanti e prestigiosi team come Atalanta, Torino, Verona in serie A, ma anche

Anderlecht, Getafe, Hoffenheim, Villareal solo per citarne alcune nel resto d’Europa. E a breve dal Titano sveleranno anche il layout della prossima divisa per la prima squadra, ma anche per la formazione juniores. A proposito di vivaio, il ds Bollini ha affidato la responsabilità dell’area tecnica della formazione juniores a Gianpaolo Donati.

Per Donati è un felice ritorno nell’organigramma del San Marino calcio. "Il suo ruolo – spiegano dal club – sarà strategico per il progetto del presidente Montanari nell’ottica della ricostruzione dell’intero settore giovanile". Donati gestirà infatti anche l’area scouting e sviluppo di tutto il comparto. Nei prossimi giorni, dopo l’ufficializzazione degli allenatori, verranno definiti anche gli staff al seguito delle rispettive squadre.