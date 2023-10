San Miniato a un passo dal podio: 3-1 al Manciano

SAN MINIATO

3

MANCIANO

1

SIENA – Il San Miniato ha ragione del Manciano: tre punti per giungere quasi a un passo dal podio del campionato di Prima categoria Girone E. Affermazione di 3-1 netta e meritata da parte dei padroni di casa, che si avvalgono ancora una volta della prodezza di Conforti, capace spesso di risultare decisivo per le ambizioni del San Miniato. Al realizzatore abituale del San Miniato si aggiungono nella circostanza le firme di Vitali e Guerrera nell’arco dell’interessante sfida. È invece di Ballerini il centro della formazione della provincia di Arezzo, chiamata più che mai a risollevarsi in graduatoria.