San Miniato Basso secondo

Dopo una lunga corsa a braccetto in testa alla classifica con la Sestese, il San Miniato Basso pareggia in casa contro il Belvedere ed è costretto al secondo posto, a due punti dalla Sestese. Le due compagini sono protagoniste di un campionato straordinario. La Sestese ha vinto 21 delle 26 gare giocate, ne ha pareggiate 3 e perse 2.

Il San Miniato Basso non ha mai perso (19 vittorie e 7 pari). Sicuramente la vittoria del girone B del campionato di Promozione si deciderà il 5 maggio quando a Sesto Fiorentino è in programma lo scontro diretto tra le prime due. Nel frattempo domenica prossima la Sestese giocherà in trasferta contro l’Atletico Piombino e il San Miniato Basso sarà a Castiglioncello.

Entrambe le compagini sono in lotta per non finire ai play out e quindi hanno bisogno di punti. Domenica 21 aprile San Miniato Basso ancora in trasferta, a Saline, e Sestese in casa contro il Belvedere. Questa volta si tratterà di scontri con due squadre che sono in lotta per accedere agli spareggi promozione, i play off. La penultima giornata vedrà il San Miniato Basso in casa contro il Porta Romana e la Sestese in trasferta a Saline. Il 5 maggio lo scontro diretto a Sesto Fiorentino. Il San Miniato Basso vuol tornare in Eccellenza. La squadra ha tutte le carte in regola per vincere il campionato anche se ora è indietro di due punti.

In Prima categoria, girone B, si profila una semifinale dei play off tra Forcoli e Saromanese che si sono affrontate domenica a San Romano con vittoria dei "canarini" locali per due a zero. Al momento il Selvatelle, secondo, è già in finale play off. In coda è lotta tra Fornacette Casarosa e Ponsacco per evitare i play out. Nel girone E il Pomarance è in una tranquilla posizione di centroclassifica.

In Seconda categoria girone B ottimo secondo posto per il Sexrtum Bientina che è a sette punti dal Gorfigliano, mentre la Polisportiva Monteserra è invischiata nella lotta per non finire ai play out. Nel girone C Volterra (terza) e Castelnuovo Valdicecina (quinto) sono impegnate nella rincorsa ai play off con i viola del colle Etrusco già sicuri degli spareggi per cercare la scalata alla Prima categoria. In cosa il Lajatico è al momento fuori dalla zona play out, ma di appena un punto. Nel girone D la Stella Rossa, che ha dieci punti sulla seconda, potrebbe già festeggiare domenica la promozione in Prima categoria, mentre il Santa Maria a Monte, all’opposto, ultimo con sette punti di distacco dalla penultima, è già con un piede e mezzo in Terza categoria.