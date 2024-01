Sangio, ci pensa Antezza. Ma è pari col Ghiviborgo

sangiovannese

SANGIOVANNESE (3-5-2): Barberini; Farini, Masetti, Antezza; Pertica, Nannini (19’ st Cicarevic), Baldesi, Disegni (19’ st Massai), Gianassi; Canessa (12’ st Rotondo), Bartolozzi (10’ st Caprio). A disp: Timperanza, Dei, Romanelli, Bargellini, Senesi. All. Dossini (Rigucci squalificato)

GHIVIBORGO (3-5-2): Becchi; Sanzone, Bura, Turini; Saidi, Carli, Orlandi, Poli (12’ st Campani), Lepri; Giannini, Hrom (23’ st Carcani). A disp: Bonifacio, Seminara, Cristofani, Nottoli, Vecchi, Vitrani. All. Lelli

Arbitro: Matteo di Sala Consilina (Pone e Cammarota di Nola)

Reti: 9’ st Carli (G), 31’ st Antezza (S)

Note: spettatori 250 circa. Ammonito: Giannini

SAN GIOVANNI – La Sangiovannese non va oltre il pari contro il Ghiviborgo, al termine di una gara piuttosto gagliarda decisa tutta nella ripresa. Sul finale anche un salvataggio sulla linea di porta lucchese che poteva dare ben altro lustro alla giornata e alla prestazione dei ragazzi di Rigucci. È una domenica molto fredda a San Giovanni Valdarno, minima è la presenza di pubblico. La profonda rivoluzione attuata dalla società nel mercato di riparazione con nove arrivi e dieci partenze vede quattro volti nuovi (Antezza, Masetti, Gianassi e Pertica) nell’11 titolare con i restanti che siedono in panchina dove al posto dello squalificato Rigucci, che ne avrà per altre due partite, c’è il vince Matteo Dossini. Negli ospiti, che sono il secondo organico più giovane di tutta la categoria, diverse variazioni rispetto alla gara giocata nel periodo pre natalizio contro il FollonicaGavorrano. Il campo è allentato e, tra le altre, a farla padrone nel primo tempo è il vento che non permette di costruire grosse trame offensive. Ciononostante la Sangiovannese confeziona due palle goal importantissime, la prima al 26’ quando Canessa, ben servito da Farini, calcia troppo potentemente da buonissima posizione facendo finire il pallone alle stelle e l’altra, tre minuti dopo, in un contropiede con tre azzurri contro due elementi ospiti che sul più bello è stato però fermato dall’ottimo intervento della difesa lucchese. Su questa azione si va nei negli spogliatoi.

Nella ripresa, dopo nove minuti, gli ospiti passano inaspettatamente in vantaggio. È un mezzo pasticcio del difesa a favorire l’inserimento in area di Carli che, con un mancino, mette all’angolo alto dove Barberini nulla può. La Sangiovannese accusa il colpo ma, al 31’, riesce a pareggiare sugli sviluppi di un calcio d’angolo dove il neo arrivato Antezza con una girata mette alle spalle di Becchi. I padroni di casa ci credono, costruiscono un altro paio di azioni da goal soprattutto quella a tre minuti dalla fine con il salvataggio sulla linea di porta lucchese dopo una conclusione a botta sicura del neo entrato Rotondo. Finisce in parità, un punto che accontenta decisamente più gli ospiti.

Massimo Bagiardi