Sangio, l’impresa sfuma all’assalto finale del Siena

siena

2

sangiovannese

1

SIENA (4-3-1-2): Stacchiotti; Morosi, Achy, Cavallari, Di Paola (22’st Pescicani); Mastalli (10’st Ricchi), Lollo, Farneti; Bianchi (10’st Masini); Boccardi (25’st Semprini), Galligani (37’st Carbè). Panchina: Giusti, Zichella, Biancon, Hagbe. Allenatore Barbieri.

SANGIOVANNESE (3-5-2): Barberini; Lorenzoni (34’st Fumanti), Chelli, Della Spoletina; Pertica, Romanelli (17’st Pardera), Nannini, Sabattini, Bargellini (1’st Pertici); Rotondo (25’st Bocci), Nieri (42’st De Angelis). Panchina: Patata, Pertici, Orselli, Veis, Lombardi. Allenatore Bonura

Arbitro: Raineri di Como (Manni-Colonna). Reti: 22’pt Bargellini, 27’pt Della Spoletina (autogol), 48’st Semprini.

Note: ammoniti Lollo, Bargellini, Romanelli, Achy, Ricchi.

SIENA – La Sangiovannese cede all’ultimo istante al Franchi dopo una gara di oggettiva sofferenza ma nel momento in cui la pressione dei padroni di casa, rimasti in 10, era scemata. Il pomeriggio di Siena si era aperto con delle difficoltà per la formazione di Bonura. Barberini infatti si esibiva con una serie di parate su Boccardi (4’), Bianchi (8’) e Galligani che chiama ad un super intervento il portiere biancoblu al 10’. Dopo quattro occasioni per il Siena è la Sangiovannese a passare. Cross di Della Spoletina per l’inserimento vincente di Bargellini che fredda Stacchiotti bruciando Cavallari. La gioia dura poco però. Della Spoletina per anticipare Boccardi batte Barberini nella sua porta, 1-1. Il pari abbassa un po’ i ritmi e la Sangiovannese sfiora il nuovo vantaggio: Cavallari perde la sfera in contrasto con Rotondo, Achy ci mette una pezza. Il Siena cala e nel finale si rivedono gli ospiti con un paio di corner. Bianconeri che restano in dieci, per un rosso di Achy che prende un giallo e poi protesta. Nel recupero Lollo chiude su Pertica lanciato a rete in un 3 contro 1: ne nasce un contropiede che Semprini però non trasforma. Il gol è però nell’aria e punisce eccessivamente la Sangio.

Guido De Leo