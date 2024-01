"Sangio, non fermarti"

SAN GIOVANNI

La Sangiovannese è tornata da Ponsacco con un bel sorriso stampato in volto. La formazione di Matteo Dossini, che per l’occasione ha sostituito lo squalificato Rigucci che ne avrà anche per la prossima partita, ha conquistato i primi tre punti della stagione lontano dalle mura amiche, rompendo complessivamente il digiuno di successi in trasferta che durava, addirittura, dal 19 febbraio del 2023 dove fu espugnato il campo di Poggibonsi per 3-1. Serviva un solo risultato contro l’ultima in classifica, è stato ottenuto con una buonissima prestazione nonostante un pizzico di sofferenza finale dovuto al gol dei locali che ha riaperto la partita per pochissimi istanti. Così l’allenatore azzurro commenta la gara dei suoi: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, siamo partiti con le giuste motivazioni basti pensare che nel giro di un quarto d’ora abbiamo costruito tre palle gol che per nostra imprecisione e bravura del loro portiere non siamo riusciti a finalizzare. Il Ponsacco ha avuto diverse difficoltà per il nostro pressing, non è un caso che il loro allenatore è dovuto ricorrere anche al cambio del modulo per poter contrastare le nostre offensive".

Nella ripresa, complici le due marcature nel giro di 10 minuti, la strada si è fatta in discesa nonostante la rete dei locali arrivata in zona Cesarini: "Dopo una buona prima frazione siamo stati bravi nella ripresa, nel giro di circa 10 minuti, a segnare due reti oltre a essere stati costantemente in possesso del gioco tanto che abbiamo avuto l’opportunità di poter triplicare. Peccato per il gol che ha riaperto la partita degli istanti finali, un po’ di sofferenza che ci ha messo tutti sugli attenti anche se, alla resa dei conti, se si escludono alcuni cross il Ponsacco non si è mai fatto particolarmente vivo dalle parti del portiere come, del resto, in tutto l’arco dei minuti giocati. Per noi è una vittoria di assoluto valore, per il morale oltre che per la classifica". Oggi, intanto, si riprenderà a correre per la gara di domenica che vedrà al Fedini l’arrivo della capolista Pianese, formazione che assieme al Seravezza ha dimostrato nell’arco delle 19 giornate di campionato di giocare il miglior calcio del girone.

Sarà assente per squalifica il difensore Farini, che in terra pisana ha rimediato il suo quinto cartellino giallo stagionale. Si spera, però, di recuperare l’attaccante Benucci ai box da due settimane per un infortunio muscolare.

Massimo Bagiardi