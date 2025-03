Sangio obbligata a reagire: "Tiriamo fuori il carattere"

La Sangiovannese del nuovo corso Alessandro Deri è di scena questo pomeriggio a Ghivizzano al cospetto dei bianco rossi del Ghiviborgo con l’obiettivo di invertire la pericolosa tendenza che, complici alcuni risultati negativi, hanno fatto sprofondare il Marzocco in piena zona playout col conseguente esonero di Marco Bonura e l’arrivo dell’ex tecnico della Colligiana. A sei domeniche dal termine della stagione regolare occorre tornare a fare punti; l’avversario odierno non è sicuramente dei più facili e oltre a essere una macchina da gol - 52 le reti realizzate con una media di quasi 2 marcature a partita - giocano spensierati dall’alto della sua ottimale classifica e del traguardo salvezza tagliato ormai ufficialmente da alcune settimane, che permette di poter affrontare ogni avversario senza il minimo timore reverenziale. Un’arma non da poco a favore dei ragazzi di Tommaso Bellazzini che, a onor del vero, stanno strizzando l’occhio a un obiettivo che sarebbe un qualcosa di storico per la società garfagnina, ovvero un posto nelle prime cinque posizioni di graduatoria. Un banco di prova tutt’altro che semplice per il debuttante Deri: "Affrontiamo - afferma l’allenatore - la squadra forse più in forma del momento e che gioca senza il minimo pensiero. Dai ragazzi mi aspetto una reazione dopo quanto accaduto nelle ultime settimane, le qualità ci sono e mi auguro di vedere il carattere dei giorni migliori per poter affrontare questo difficile avversario". Rispetto a quanto messo in pratica da Bonura nelle precedenti 27 gare non dovrebbero esserci sostanziali novità tattiche: saranno assenti Vietina e Pertici infortunati oltre a Santeramo che sconterà la prima di tre giornate di squalifica.

Così in campo (ore 15)

GHIVIBORGO (3-5-2): Bonifacio; Lopez, Bura, Conti; Giannini, Barbera, Fischer, Signorini, Larhrib; Nottoli, Gori. All. Bellazzini

SANGIOVANNESE (3-5-2): - Patata; Fumanti; Chelli, Della Spoletina; Pertica, Nannini, Pardera, Foresta, Bargellini; Nieri, Gaetani. All. Deri

Arbitro: Giorgio Catalani di Ciampino