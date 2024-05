Sangio, Rigucci verso l’addio agli azzurri

Ultimo ritrovo, questo pomeriggio, per i giocatori della Sangiovannese che saluteranno la stagione con un aperitivo per festeggiare il traguardo della salvezza tagliato nel penultimo turno di campionato con il Poggibonsi. La sconfitta per 3-1 rimediata a Trestina non ha lasciato assolutamente il segno, non è da escludere casomai che quella in terra umbra sia stata l’ultima partita sulla panchina azzurra di Atos Rigucci che, nei prossimi giorni, potrebbe ufficializzare il suo addio dal Mazzocco. Non dovuto ad una volontà sportiva bensì professionale, ha infatti intrapreso una nuova esperienza lavorativa che lo terrà impegnato per buona parte della giornata e doversi spostare da Firenze a San Giovanni, ogni pomeriggio, diverrebbe un problema di non poco conto.

Le parti si ritroveranno nei prossimi giorni, pare però ormai scontato che si arrivi a una serena ma altrettanto dolorosa separazione per quanto compiuto proprio dallo stesso allenatore assieme ai ragazzi nel girone di ritorno, con ben 28 punti conquistati in 17 partite. Una vera e propria impresa sportiva se si pensa a quanto accaduto nella prima parte di stagione.