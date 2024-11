Sangio, rimonta vincente. Pertica decisivo a Figline

FIGLINE

1

SANGIOVANNESE

2

FIGLINE (3-5-2): Daddi, Gozzini, Tognetti, Noferi (66’ Zellini) Nobile (46’ Francalanci), De Pellegrin, Bartolozzi (76’ Cavaciocchi), Borghi, Remedi (57’ Nyamsi), Torrini (46’ Fiaschi), Ciravegna. All. Stefano Tronconi.

SANGIOVANNESE (3-5-2): Patata, Lorenzoni, Pertici (78’ Della Spoletina), Shenaj (66’ De Angelis), Fumanti, Santeramo, Arrighi (66’ Pertica), Romanelli, Nieri, Pardera (75’ Nannini), Lombardi (92’ Iacomoni). All. Marco Bonura.

Arbitro: Fazza di Schio.

Reti: 5’ Ciravegna, 42’ Pardera, 72’ Pertica.

Note: spettatori 200 circa.

Ammoniti Lombardi, Nieri, Torrini, De Angelis.

FIGLINE - La Sangiovannese ribalta l’iniziale vantaggio del Figline e accede ai sedicesimi di Coppa Itali. Pardera prima e Pertica poi regalano il passaggio del turno alla truppa di Bonura facendo tornare in parte il sorriso dopo l’esito amaro del derby di campionato di domenica scorsa contro il Montevarchi deciso da un rigore nei minuti finali. Come facilmente intuibile, le due squadre adottano uno schieramento piuttosto sperimentale rispetto alle gare di campionato. In casa azzurra Marco Bonura dà spazio a Shenaj e Arrighi, entrambi del 2007, oltre a Lorenzoni - ieri capitano - e Lombardi, quest’ultimo del 2006 mai fino a questo punto utilizzato in gare ufficiali dal fischio d’inizio. In tribuna c’è Maurizio Sarri, il cui figlio Nicolè è presidente del sodalizio locale. Nel primo tempo, dopo appena cinque minuti, il Figline è già in vantaggio con Ciravegna che solo davanti a Patata lo fulmina per l’1-0. La Sangio si sveglia con due importanti occasioni a metà frazione ma dopo la mezz’ora è il Figline che con Remedi va vicinissimo al raddoppio, Patata stavolta rimedia alla grande il precedente errore in marcatura di Fumanti. Sul capovolgimento di fronte è Nieri a impegnare Daddi. È il preludio al pareggio che arriva al 42’. Mischia in area e il destro di Pardera all’angolino è vincente. Si va negli spogliatoi sull’1-1. A inizio ripresa Romanelli ha subito l’occasione per il sorpasso ma la schiena di Tognetti dice "no" sul più bello. Al 27’ però la Sangiovannese vede premiata la supremazia territoriale con la rete del vantaggio ad opera di Pertica, che su cross di Pertici dalla sinistra ribalta, di piatto, il tutto. Il Figline, al 39’ prende anche una traversa su punizione col solito Ciravegna ma il risultato non cambierà. Al triplice fischio a brindare è il Marzocco.

Massimo Bagiardi