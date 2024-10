Sangio, rinforzo in mediana. De Angelis veste l’azzurro

Messa forzatamente alle spalle la sconfitta di Tavarnelle contro il San Donato, per la Sangiovannese è già tempo di pensare alla gara interna di domani contro l’ostico Ostiamare, formazione composta da elementi esperti e che vanta il miglior attacco del raggruppamento con 14 reti ma, paradossalmente, anche la peggiore difesa con 13 gol subiti. Sarà tutt’altro che facile per Nannini e compagni, che non stanno vivendo un gran momento ma dovranno con ogni mezzo lecito possibile far muovere la classifica. Per la partita contro i biancoviola di Minincleri sono sicuri alcuni cambi rispetto all’altra andata in scena sabato scorso, in porta giocherà Luca Patata al posto di Barberini così come a centrocampo probabile il ritorno di Bargellini quinto di sinistra e in attacco spazio a Rotondo che affiancherà uno tra Nieri e Bocci. Considerata la presenza del 2006 Chelli al centro della difesa, che bene sta sostituendo il più esperto Fumanti che sarà out alla pari di Gianassi, è probabile che anche Pardera torni titolare prendendo il posto di Romanelli. La società, intanto, ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista Nicolò De Angelis, classe 2000, ex giovanili di Roma e Torino con esperienze nel campionato di serie C a Gozzano e nell’ultima stagione a Borgosesia, dove ha chiuso anzitempo la sua stagione a causa di grossi problemi economici della società piemontese. Il giocatoreè già a disposizione del tecnico Bonura.

Mas. Bag.