Sangio, un punto d’oro. I gol di Gaetani e Nieri frenano i De Rossi Boys

OSTIA MARE2SANGIOVANNESE2

OSTIA MARE (3-5-2): Morlupo; Pinna, Pontillo, Frosali; Vagnoni (19’ st Lazzeri), Proietti (39’ st Marrali), Mbaye (16’ st Mercuri), Cabella (43’ st Peres), Rasi; Kouko, Camilli (25’ st Persichini). A disp: Calabrese, Sacko, Morano, Checchi. All. Minincleri

SANGIOVANNESE (3-5-2): Patata; Vietina, Fumanti, Chelli; Pertica, Nannini, Cenci (26’ st Pardera), Romanelli, Gianassi (32’ st Pertici), Nieri (21’ st Rotondo) Gaetani (39’ st Bocci). A disp: Gioli, Della Spoletina, Santeramo, Bargellini, Lombardi. All. Bonura

Arbitro: Graziano di Rossano (Lemos-Mauriello)

Reti: 16’ pt Gaetani (S), 19’, 31’ pt Kouko (O), 32’ pt Nieri (S)

Note: ammoniti Rotondo, Frosali

OSTIA – In formazione emergenziale per alcune assenze di peso, la Sangiovannese ottiene un buon 2-2 in casa dell’Ostia del presidente Daniele De Rossi in uno scontro diretto tornando a muovere la classifica dopo il passo falso di sette giorni fa con il San Donato. Tra i padroni di casa c’è la conferma dell’11 che domenica ha battuto in trasferta il Figline, nel Marzocco ci sono alcune variazioni. Santeramo in non perfette condizioni parte dalla panchina, si rivedono dal primo minuto Vietina, al posto di Della Spoletina out nel riscaldamento, Cenci, Romanelli, Gianassi e Nieri. È assente anche il portiere Barberini, si è fatto male nell’allenamento di rifinitura ieri mattina. È una prima frazione divertente per circa 200 tifosi presenti. Passa per prima in vantaggio la Sangiovannese con Gaetani, su di una classica ripartenza, l’Ostia però non demorde e nel giro di 10 minuti prima pareggia e poi ribalta la situazione con una doppietta di Kouko, in entrambi i casi con un tocco da sotto misura del calciatore locale. Sulla prima marcatura, in verità, l’assistente aveva alzato la bandierina ma l’arbitro ha fatto giocare. Al 32’ però ecco il pareggio azzurro: Nieri riceve palla al limite dell’area, entra nella stessa e in diagonale fulmina Morlupo per il 2-2 sul quale si andrà negli spogliatoi alla fine della prima frazione. Nella ripresa i locali tengono il pallino del gioco, non si fanno particolarmente vivi dalle parti di Patata se non nelle battute finali con una traversa scheggiata ma dopo cinque minuti di recupero il risultato non cambierà.

Massimo Bagiardi