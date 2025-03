Sangiorgese battuta. Borrelli e Cacciamani gol. E l’Aurora Treia vola

Sangiorgese 1

Aurora Treia 2

SANGIORGESE: Bonifazi, Raschioni(1’st Ciarrocchi), Paoloni, Squarcia, Carafa, Diarra (35’st Ricci), Vecchiotti, Venturim, Pistelli, Gibellieri, Bernardini (14’st Balla). All. Stallone.

AURORA TREIA: Testa, Ballanti, Romagnoli, Dominino (23’st Cacciamani), Marini, Bartolini, Giuli (20’st Pottetti), Facundo (36’st Bonifazi), Arias (23’st Filacaro), Borrelli, Wali (29’st Allegretti). All. Nocera.

Arbitro: Crincoli di Ascoli.

Reti: 32’ rig. Borrelli, 36’st Cacciamani, 41’st Venturim.

Continua a scalare la classifica l’Aurora Treia che vince in casa della Sangiorgese. Il match si sblocca al 32’ quando l’arbitro ravvisa un di mano in area e concede il penalty all’Aurora. Dal dischetto Borrelli porta in vantaggio gli ospiti che poi potrebbero raddoppiare con l’insidioso colpo di testa di Arias. Nella ripresa l’Aurora Treia trova il raddoppio grazie ad una magia di Cacciamani che supera due avversari e lascia partire un tiro imprendibile per Bonifazi. Nel finale Venturim su punizione accorcia le distanze.