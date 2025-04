Sangiovannese-Livorno: sfida decisiva per la salvezza in zona playout

Con l’acqua alla gola per una classifica deficitaria, la Sangiovannese affronta al Fedini nel turno pre-pasquale il Livorno, già certo di giocare nel torneo di serie C l’anno prossimo ma non per questo con la testa in vacanza anche in vista della poule scudetto che, terminata la stagione regolare, vedrà gli amaranto di Indiani affrontare tutte le altre prime arrivate di serie D. Non ci sono troppi calcoli da fare in casa del Marzocco, in piena zona playout a un solo punto dalla retrocessione diretta occorrerà obbligatoriamente fare punti, a 270 minuti dal termine che giocatori, società e tifosi vivono col cardiopalma e l’occhio interessato verso altri scontri salvezza che si giocheranno da qui al 4 maggio. Dopo la debacle di Seravezza per Alessandro Deri è un fattore positivo riprendere da subito il cammino in campionato: "Quando arrivi a certi appuntamenti, dopo una brutta sconfitta come quella rimediata a Seravezza, è importante ripartire subito con le idee giuste per affrontare una squadra che per l’ottima qualità dei giocatori che vanta, e del suo blasone, non verrà di certo a San Giovanni a regalarci qualcosa. Lo ho detto e ripetuto più volte nel corso della settimana; che nessuno pensi di un Livorno in vacanza, per noi sarà una partita piena di insidie come quelle passate e le altre che troveremo sulla nostra strada da qui alla fine". Venendo alla formazione tornano Santeramo e Foresta mentre Nannini sarà costretto a stare ai box. Dubbio sulla quota più giovane da scegliere dal primo minuto. Non ci sarà l’esodo dal Tirreno; il giorno feriale sommato alla diretta Tv e alla promozione già conquistata non faranno giungere in Valdarno molti sportivi di fede amaranto.

COSÌ IN CAMPO (ore 15)

SANGIOVANNESE (3-5-2): Patata; Della Spoletina, Fumanti, Santeramo; Pertica, Romanelli, Foresta, Cenci, Bargellini; Nieri, Bocci. All. Deri

LIVORNO (3-4-2-1): Cardelli; D’Ancona, Borri, Siniega; Bonassi, Hamlili, Bellini, Parente; Malva, Russo; Dionisi. All. Indiani

Arbitro: Bianchi di Prato

Massimo Bagiardi