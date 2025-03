Sangiovannese. Mister Deri si presenta e appare fiducioso

Arezzo, 27 marzo 2025 – Alessandro Deri, nuovo allenatore della Sangiovannese, ieri ha diretto il suo primo allenamento. Il tecnico, classe 1981, si è presentato alla stampa. Reduce dalle esperienze sulle panchine di Certaldo, Gambassi, Colligiana, Badesse e Ponsacco, Deri arriva a San Giovanni Valdarno con l’obiettivo di risollevare gli azzurri in questa delicata fase della stagione. “Sono qui per fare del mio meglio - ha detto Deri - in un ambiente importante che conosco. Credo che ci siano i presupposti per ottenere la salvezza e sono pronto a mettere a disposizione le mie qualità per raggiungere questo obiettivo”.

La Sangiovannese, attualmente al 14° posto in classifica con 32 punti, condivide la posizione con il Figline ed è ad una sola lunghezza dall’Aquila Montevarchi, che si trova appena fuori dalla zona playout. La situazione in classifica resta complessa, ma Deri ha sottolineato come la squadra avrebbe probabilmente meritato qualche punto in più, evidenziando comunque la difficoltà del campionato e la possibilità che anche formazioni attrezzate possano attraversare momenti difficili. Domenica, gli azzurri saranno impegnati in trasferta sul campo del Ghiviborgo, una sfida cruciale per rilanciare le ambizioni salvezza e iniziare al meglio il nuovo corso targato Deri.