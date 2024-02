Sangiovannese-Montevarchi, tocca a voi

di Giustino Bonci

MONTEVARCHI

Sognando il poker di successi consecutivi nel derby di campionato con la Sangiovannese e, al tempo stesso rispettando al massimo l’avversario, il Montevarchi si appresta a giocare con la carica che in questi casi arriva in automatico la partita da sempre più attesa da tifosi, dirigenti e interpreti sul terreno di gioco. In settimana Simone Calori, che vivrà da ex come molti altri protagonisti sui due fronti una domenica particolare, ha mischiato le carte provando e riprovando moduli e formazioni diverse. A conti fatti, tuttavia, e alla luce della bella prova di sette giorni fa con il Follonica Gavorrano la prima opzione resta la conferma del 4-4-2, con l’unica variante rispetto a domenica scorsa di Stefoni al centro della difesa al posto dello squalificato Francalanci: "Ci aspetta una gara particolare, per certi versi speciale – ha sottolineato il trainer dei rossoblù – anche se in fondo vale sempre tre punti. Far bene a contribuirebbe a farci vivere un girone di ritorno diverso. Entrambe le squadre si trovano in una posizione difficile di classifica e chi avrà più voglia di risalire potrà gioire al fischio finale". L’allenatore, che ha ripetuto più volte di aver smaltito all’andata l’emozione di affrontare la formazione nella quale ha militato da calciatore e allenatore, vede i suoi ragazzi in crescita, più equilibrati e convinti.

"L’equilibrio – ha continuato – si deve ricreare sempre, cambiando pelle a seconda di chi affrontiamo di volta in volta. Se mi aspetto delle sorprese dal mio collega Rigucci? Può darsi ma ci conosciamo bene a vicenda. Loro recupereranno anche Benucci, un’arma in più, e faranno leva come il Montevarchi su giovani di valore". Un endorsement d’autore, infine, arriva all’Aquila dalla sindaca di Montevarchi, il sindaco Silvia Chiassai Martini che sulla sua pagina Facebook ha postato un messaggio di incoraggiamento per i rossoblù auspicando di assistere ad una partita corretta in campo, sugli spalti e fuori, fatta di tifo sano e passioni ma senza azioni scorrette.