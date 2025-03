Sangiovannese. Parte il toto allenatore. L’ex Bonura: "Si salverà»

Nessuna fumata bianca, al tardo pomeriggio di ieri, per la nomina del nuovo allenatore della Sangiovannese dopo l’esonero di Marco Bonura, consumatosi nell’immediato dopo gara persa contro l’Orvietana. Loris Beoni, ex tecnico di Montevarchi e Riccione, e Davide Ciampelli, lo scorso campionato sulla panchina del Trestina, sono i nomi interpellati dalla dirigenza, che nel pomeriggio di ieri pare abbia fatto un pensierino anche su Alessandro Deri, inattivo dal dicembre del 2022 con alle spalle esperienze in Eccellenza prima alle Badesse e poi alla Colligiana, e il 50enne Alessio Bifini, che in provincia non ha certo bisogno di presentazioni per i suoi trascorsi vincenti con la maglia dell’Arezzo a fine anni 90. Come allenatore, però, è reduce da cinque esoneri consecutivi ultimo dei quali a Sondrio arrivato a fine ottobre.

Non è assolutamente da escludere anche la soluzione interna, dare cioè in mano il tutto a Matteo Dossini che dal 2021/22 ricopre il ruolo di vice allenatore. Vari sono stati i colloqui fatti nelle ultime ore e, a fronte di questo, è possibile che esca il nome a sorpresa magari proveniente da fuori regione. Intanto l’ormai ex tecnico Marco Bonura è rientrato nella sua a Gubbio ma ha tenuto a ringraziare la società augurandole di poter centrare la salvezza al termine della stagione: "La Sangio può assolutamente salvarsi, almeno questo è quello che le auguro. Purtroppo noi allenatori possiamo essere soggetti anche a queste decisioni ma, aldilà di tutto, ringrazio la società per l’opportunità che mi ha dato così come la piazza che ci è stata sempre molto vicina. Se mi sono pentito di qualcosa? Io ho sempre dato il massimo, chi prenderà il mio posto avrà a che fare con un gruppo di validi calciatori ma, come ho fatto presente anche a loro nell’immediato post gara di domenica, devono cambiare atteggiamento altrimenti sarà dura centrare la permanenza in categoria con qualunque allenatore possa sedere in panchina".

Massimo Bagiardi